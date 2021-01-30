Игорь Суркис: За брата пасть порву и моргала выколю

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал о своих отношениях с братом Григорием:

" - Кто кого больше любит: Вы Григория Михайловича или Григорий Михайлович вас?

Ну, я моложе. Я думаю, что он меня больше. Он старше, поэтому несет какую-то ответственность. Когда он вообще меня носил на руках... Это нормально. Но говорить о том, что я его не люблю... Вы же знаете наши отношения. Я, может, так не выражаю свои чувства, но я своего брата пасть порву и моргала выколю.

- А кто кому больше уступает?

Нам не надо уступать. У нас, в принципе, конфликты серьезные бывают один раз в год. Нам нечего делить. Мы не делим с ним деньги, мы не делим с ним жен. Братья иногда из-за денег ругаются или через еще что-то. Чтобы мы месяц не разговаривали - не помню. Но пару недель бывало. Иногда я могу быть не прав даже. Я готов ему первым позвонить", - сказал президент "Динамо" в интервью Дмитрию Гордону.