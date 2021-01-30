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Селезнев: Если увидимся с Милевским на сборах в Турции, то Украина потеряет двух игроков

Премьер-лига
(2 голосов)

Завтра Артем приедет в Турцию

Селезнев: Если увидимся с Милевским на сборах в Турции, то Украина потеряет двух игроков
Новина українською

Нападающий "Колоса" Евгений Селезнев поделился ожиданиями от встречи с форвадом "Миная" Артемом Милевским.

"Завтра кент приезжает, друг завтра приезжает. Давно не виделись. Если увидимся, то Украина потеряет еще двух футболистов.

Нет, мы изменились. Очень сильно хочу его увидеть, соскучились друг за другом. В Киеве не виделись, он сильно правильный стал, как и я. Руслан Ротань тоже должен приехать", – рассказал Селезнев.

Напомним, сейчас ковалевский клуб проходит тренировочные сборы в Турции.

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В статье: Евгений Селезнев Артем Милевский
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Комментарии (8)
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Лекарь (село Дарница)
30.01.2021 в 22:51
Не понимаю, он кормилец или откормыш?
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+1
0
Їжак Сергій (Маріуполь)
30.01.2021 в 22:46
Украина вас обоих уже давно потеряла...)))
Ответить
+4
0
С.Карпович. (Ланівці)
30.01.2021 в 22:41
Здибаються дві забулдиги.
Ответить
+2
0
avatar
йоперний театр (Наш футбол)
30.01.2021 в 22:28
ну и розсмешил. Лол.
Ответить
+2
-1
Хиденг (Днепр)
30.01.2021 в 22:22
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
30.01.2021 в 22:17
Потеряхи
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+2
0
SERG DIAGER (Сумы)
30.01.2021 в 22:09
Потеряйтесь, чем быстрее, тем лучше
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+3
-3
storm_ua (Николаев)
30.01.2021 в 22:07
Клоун, вас двух тупых алкашей, Украина потеряла сто леь назад
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+7
-3


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