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Селезнев: Если увидимся с Милевским на сборах в Турции, то Украина потеряет двух игроков
Завтра Артем приедет в Турцию
Нападающий "Колоса" Евгений Селезнев поделился ожиданиями от встречи с форвадом "Миная" Артемом Милевским.
"Завтра кент приезжает, друг завтра приезжает. Давно не виделись. Если увидимся, то Украина потеряет еще двух футболистов.
Нет, мы изменились. Очень сильно хочу его увидеть, соскучились друг за другом. В Киеве не виделись, он сильно правильный стал, как и я. Руслан Ротань тоже должен приехать", – рассказал Селезнев.
Напомним, сейчас ковалевский клуб проходит тренировочные сборы в Турции.
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Источник:Youtube-канал "Футбольный формат"
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