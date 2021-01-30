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Црвена Звезда – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча горняков
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Журналисты UA-Футбол прокомментируют товарищеский поединок между белградской "Црвеной Звездой" и донецким "Шахтером".
В связи со вспышкой COVID-19 в своей раздевалке словенская "Мура" не встретится с "горняками" в рамках спарринга утром последнего дня января. Вместо товарищеской встречи подопечные Каштру проведут тренировку, после чего сыграют с "Црвеной Звездой". Как начнет вторую часть зимней подготовки "Шахтер"? На что Каштру собирается сделать акцент? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 31 января – в 15:55 по киевскому времени.
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