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Заря объявила о подписании воспитанника львовских Карпат
Луганская "Заря" подписала 18-летнего воспитанника львовских "Карпат" Максима Хланя. Об этом сообщает официальный сайт "красно-черных".
Ориентировочно за трансфер "Заря" заплатит около 70 тыс евро. На данный момент на счет "Карпат" деньги еще не были переведены. Также львовский клуб получит проценты с суммы последующей продажи игрока.
Стороны подписали соглашение на два года. Пока футболист еще не определился с игровым номером. Максим будет выступать за молодежную команду луганчан. Он может сыграть справа, в центре и слева в полузащите.
На счету Хланя один матч за "Карпаты" в Премьер Лиге. Также в его активе 11 поединков за сборную Украины U-17.
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