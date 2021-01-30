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Заря объявила о подписании воспитанника львовских Карпат

Премьер-лига
(1 голосов)
Заря объявила о подписании воспитанника львовских Карпат
Новина українською

Луганская "Заря" подписала 18-летнего воспитанника львовских "Карпат" Максима Хланя. Об этом сообщает официальный сайт "красно-черных".

Ориентировочно за трансфер "Заря" заплатит около 70 тыс евро. На данный момент на счет "Карпат" деньги еще не были переведены. Также львовский клуб получит проценты с суммы последующей продажи игрока.

Стороны подписали соглашение на два года. Пока футболист еще не определился с игровым номером. Максим будет выступать за молодежную команду луганчан. Он может сыграть справа, в центре и слева в полузащите.

На счету Хланя один матч за "Карпаты" в Премьер Лиге. Также в его активе 11 поединков за сборную Украины U-17.

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В статье: Заря (Луганск) Карпаты (Львов) Максим Хлань
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Источник:
Заря Луганск

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