  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо - Лудогорец 1:2. Обзор матча и видео голов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо - Лудогорец 1:2. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболисты киевлян в этом поединке голов не забивали

Динамо - Лудогорец 1:2. Обзор матча и видео голов
Новина українською

В рамках подготовки ко второй половине сезона УПЛ команда Мирчи Луческу провела контрольный поединок против чемпиона Болгарии. Счет в матче открыли киевляне, благодаря автоголу Вердона, но после этого пропустили дважды и упуситили победу.

Товарищеский матч
"Динамо" (Киев, Украина) - "Лудогорец" (Разград, Болгария) 1:2
Голы: Вердон 23 (авт.) - Каули 39, Са 56
"Динамо": Бущан (Нещерет 46), Миколенко (Ванат 82), Попов, Забарный (Шабанов 59), Кендзёра (Н.Волошин 76), Сидорчук, Шапаренко (Леднев 69), Буяльский (Шепелев 69), де Пена (Сидклей 59), Родригеш (Караваев 59), Беседин (Супряга 76).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Товарищеский матч Динамо (Киев) Контрольный матч Лудогорец (Разград)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...