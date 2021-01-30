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Динамо - Лудогорец 1:2. Обзор матча и видео голов
Футболисты киевлян в этом поединке голов не забивали
В рамках подготовки ко второй половине сезона УПЛ команда Мирчи Луческу провела контрольный поединок против чемпиона Болгарии. Счет в матче открыли киевляне, благодаря автоголу Вердона, но после этого пропустили дважды и упуситили победу.
Товарищеский матч
Голы: Вердон 23 (авт.) - Каули 39, Са 56
"Динамо": Бущан (Нещерет 46), Миколенко (Ванат 82), Попов, Забарный (Шабанов 59), Кендзёра (Н.Волошин 76), Сидорчук, Шапаренко (Леднев 69), Буяльский (Шепелев 69), де Пена (Сидклей 59), Родригеш (Караваев 59), Беседин (Супряга 76).
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