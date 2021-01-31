Бондарь: Шахтёр готов к сезону на 7-8 баллов

Защитник "Шахтёра" Валерий Бондарь в интервью "Команде №1" рассказал о подготовке команды ко второй части сезона.

— Позади у Шахтера первый сбор в Турции, сейчас начался второй. Работа кипит?

— Да, считаю, что работа на первом сборе прошла достаточно хорошо, мы выполнили все, что запланировали. В целом погода тоже была оптимальной, за исключением, когда пару раз шли дожди. У нас акцент был на игровые упражнения, вся работа идет с мячами, был тест йо-йо. Поэтому потихоньку возвращаем кондиции, которые были в конце сезона. Работаем, чтобы вернуться в официальные матчи во всеоружии.

— На первом сборе у Шахтера было три матча. Какой запомнился?

— Обидно только, что не сыграли с Марибором, потому что так бы игровой практики все получили еще больше. Думаю, у нас все соперники были хорошими и достойными. Были хорошие моменты, и плохие. Уверен, и тренеры, и мы сделаем выводы, чтобы исправить ошибки. На втором сборе уже больше будем уделять внимания тактическим моментам, чтобы улучшить наши достоинства.

— Насколько Шахтер уже готов к сезону?

— Если судить по десятибальной школе, то, думаю, где-то на 7-8 баллов. Оставшиеся пару наберем после того, как сыграем еще несколько товарищеских матчей. Думаю, время еще есть и нам его вполне хватит на втором сборе в Турции.

— О Маккаби и Лиге Европы еще не думали?

— Нет, целенаправленной подготовки к этим матчам не было, пока что готовимся к сезону. Но скоро уже наверняка будем изучать соперника.

— В чемпионате на зимние каникулы вы ушли на втором месте. Это стимулирует команду весной догнать Динамо?

— Да, конечно. У такого клуба, как Шахтер, второго места быть не может, только первое. Поэтому мотивация у нас запредельная как на чемпионат, так и на Лигу Европы.