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Минай - Марибор: видео онлайн трансляция

Премьер-лига
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Закарпатцы еще не побеждали

Минай - Марибор: видео онлайн трансляция
UA-Футбол
Новина українською

В своем четвертом контрольном матче на зимних сборах команда Василия Кобина сыграет против "Марибора". Ранее планировалось, что соперником "Миная" будет брестский "Рух", но игра была отменена. Отметим, что в трех матчах украинский коллектив пока что не побеждал.

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"Минай" 16:30 "Марибор"

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В статье: Марибор (Словения) ФК Минай
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