Минай - Марибор: видео онлайн трансляция

В своем четвертом контрольном матче на зимних сборах команда Василия Кобина сыграет против "Марибора". Ранее планировалось, что соперником "Миная" будет брестский "Рух", но игра была отменена. Отметим, что в трех матчах украинский коллектив пока что не побеждал.

"Минай" 16:30 "Марибор"