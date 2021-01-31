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Минай - Марибор: видео онлайн трансляция
Закарпатцы еще не побеждали
В своем четвертом контрольном матче на зимних сборах команда Василия Кобина сыграет против "Марибора". Ранее планировалось, что соперником "Миная" будет брестский "Рух", но игра была отменена. Отметим, что в трех матчах украинский коллектив пока что не побеждал.
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"Минай" 16:30 "Марибор"
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