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Вингер Фламенго сегодня прилетит в Днепр для подписания контракта с командой
Еще один новичок для Йовичевича
Атакующий полузащитник бразильского "Фламенго" Билл сегодня прилетит в Украину для подписания контракта с "Днепр-1" Об этом сообщает FcDnipro.com.
Его ждет медосмотр и подписание арендного соглашения на полгода с правом выкупа. Сумма трансфера пока неизвестна. На портале Transfermarkt не указана ориентировочная стоимость игрока.
Сейчас подопечные Йовичевич находятся на зимнем сборе в Турции, но потенциальный новичок не сможет присоединиться к команде из-за коронавирусных ограничений для прибывших из Бразилии.
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Источник:FcDnipro.com
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ascent (Луксор)
31.01.2021 в 14:52
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