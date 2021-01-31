Вингер Фламенго сегодня прилетит в Днепр для подписания контракта с командой

Атакующий полузащитник бразильского "Фламенго" Билл сегодня прилетит в Украину для подписания контракта с "Днепр-1" Об этом сообщает FcDnipro.com.

Его ждет медосмотр и подписание арендного соглашения на полгода с правом выкупа. Сумма трансфера пока неизвестна. На портале Transfermarkt не указана ориентировочная стоимость игрока.

Сейчас подопечные Йовичевич находятся на зимнем сборе в Турции, но потенциальный новичок не сможет присоединиться к команде из-за коронавирусных ограничений для прибывших из Бразилии.