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Вингер Фламенго сегодня прилетит в Днепр для подписания контракта с командой

Премьер-лига
(3 голосов)

Еще один новичок для Йовичевича

Вингер Фламенго сегодня прилетит в Днепр для подписания контракта с командой
Новина українською

Атакующий полузащитник бразильского "Фламенго" Билл сегодня прилетит в Украину для подписания контракта с "Днепр-1" Об этом сообщает FcDnipro.com.

Его ждет медосмотр и подписание арендного соглашения на полгода с правом выкупа. Сумма трансфера пока неизвестна. На портале Transfermarkt не указана ориентировочная стоимость игрока.

Сейчас подопечные Йовичевич находятся на зимнем сборе в Турции, но потенциальный новичок не сможет присоединиться к команде из-за коронавирусных ограничений для прибывших из Бразилии.

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В статье: Игорь Йовичевич Днепр-1 Билл
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Источник:
FcDnipro.com

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Комментарии (1)
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ascent (Луксор)
31.01.2021 в 14:52
Странными трансферами Йовичевич хочет всех запутать, но думаю, что до окончания сезона он не дотянет...
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