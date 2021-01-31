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Без Мораеса, но Коноплянкой. Шахтер объявил стартовый состав на матч с Црвеной Звездой
Также нет Трубина и Степаненко
"Шахтер" сегодня проведет первый спарринг второго турецкого сбора зимней подготовки к возобновлению чемпионата. Соперником действующих чемпионов Украины станет сербская "Црвена Звезда".
Португальский главный тренер "горняков" Луиш Каштру выбрал следующий стартовый состав на игру: Пятов - Болбат, Кривцов, Бондарь, Сиприано - Майкон - Тете, Судаков, Марлос, Коноплянка - Фернандо.
⚒ Склад «Шахтаря» на матч із «Црвеною Звездою» ⚽— ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) January 31, 2021
???? Дивіться пряму трансляцію гри #ШахтарЦрвенаЗвезда ексклюзивно на Shakhtar TV та в Shakhtar Club ⬇https://t.co/2AjGb7B9dn pic.twitter.com/MRjAn9IByo
Матч начнется в 16:00.
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