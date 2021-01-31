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Без Мораеса, но Коноплянкой. Шахтер объявил стартовый состав на матч с Црвеной Звездой

Премьер-лига
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Без Мораеса, но Коноплянкой. Шахтер объявил стартовый состав на матч с Црвеной Звездой
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"Шахтер" сегодня проведет первый спарринг второго турецкого сбора зимней подготовки к возобновлению чемпионата. Соперником действующих чемпионов Украины станет сербская "Црвена Звезда".

Португальский главный тренер "горняков" Луиш Каштру выбрал следующий стартовый состав на игру: Пятов - Болбат, Кривцов, Бондарь, Сиприано - Майкон - Тете, Судаков, Марлос, Коноплянка - Фернандо.

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Матч начнется в 16:00.

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В статье: Евгений Коноплянка Шахтер (Донецк) УПЛ
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