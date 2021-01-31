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Шахтёр - Црвена Звезда. Видео онлайн трансляция
Увидим ли Коваленко и Тайссона?
"Горняки" встретятся с грандом сербского футбола в первом матче на вторых турецких сборах.
Товарищеский матч
31 января. Турция. Начало в 16:00
"Шахтёр" - "Црвена Звезда"
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Комментарии (4)
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alex.belogubko (одесса)
31.01.2021 в 17:58
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Stihl Kindermann (Gonduras)
31.01.2021 в 17:49
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Alk1964 (Краматорск)
31.01.2021 в 17:44
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Dardolis (Первомайск)
31.01.2021 в 17:16
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