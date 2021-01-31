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Шахтёр - Црвена Звезда. Видео онлайн трансляция

Премьер-лига
(2 голосов)

Увидим ли Коваленко и Тайссона?

Шахтёр - Црвена Звезда. Видео онлайн трансляция
Новина українською

"Горняки" встретятся с грандом сербского футбола в первом матче на вторых турецких сборах.

Товарищеский матч
31 января. Турция. Начало в 16:00
"Шахтёр" - "Црвена Звезда"

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В статье: Шахтер (Донецк) Црвена Звезда (Белград)
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Комментарии (4)
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alex.belogubko (одесса)
31.01.2021 в 17:58
в ШД два тормоза Коно и Патрик противно играют-- пасы с центра поля назад вратарю и не одного удара в створ ворот новая тактика Каштру
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Stihl Kindermann (Gonduras)
31.01.2021 в 17:49
Посмотрел на Звезда тв норм..обошёлся без Шахтар тв , Рыжий господин никак с холопов дань не соберёт
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Alk1964 (Краматорск)
31.01.2021 в 17:44
В 13.00 - Коваленко прибыл в Бергамо, в 16.00 - увидим ли Коваленко. Железная логика.
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Dardolis (Первомайск)
31.01.2021 в 17:16
В Црвена Звезда за своих болельщиков переживает, трансляцию сделали, молодцы....Есть чему Шахте поучиться...
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