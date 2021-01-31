Исмаили уже тренируется в общей группе Шахтера

Левый защитник донецкого "Шахтера" Исмаили уже восстановился после тяжелой травмы колена и тренируется в общей группе "горняков". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Повреждения крестообразной связки бразилец получил еще в июне прошлого года. С тех пор он пропустил более 7,5 месяцев и 31 официальный матч команды. За этот период его ориентировочная стоимость по данным портала Transfermarkt снизилась на на 46,5% - с 15 млн евро до 8 млн евро.