  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Исмаили уже тренируется в общей группе Шахтера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Исмаили уже тренируется в общей группе Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразилец вернулся в игру

Исмаили уже тренируется в общей группе Шахтера
Новина українською

Левый защитник донецкого "Шахтера" Исмаили уже восстановился после тяжелой травмы колена и тренируется в общей группе "горняков". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Повреждения крестообразной связки бразилец получил еще в июне прошлого года. С тех пор он пропустил более 7,5 месяцев и 31 официальный матч команды. За этот период его ориентировочная стоимость по данным портала Transfermarkt снизилась на на 46,5% - с 15 млн евро до 8 млн евро.

Исмаили может сыграть первый матч за столь долгое время уже сегодня. Спарринг между "Шахтером" и "Црвеной Звездой" начался в 16:00. Посмотреть видео онлайн трансляцию можно здесь.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Исмаили УПЛ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Шахтер Донецк

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...