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Десна расписала нулевую ничью с ташкентским Локомотивом
Голов команды не забивали
Черниговская "Десна" провела очередной контрольный матч в рамках тренировочного сбора. В этот раз подопечные Александра Рябоконя сыграли в нулевую ничью с "Локомотивом" из Такшента.
Вчера, "Десна" в рамках товарищеского поединка уверенно обыграла
"Локомотив" (Узбекистан) - "Десна" (Украина) 0:0
"Десна": Литовка, Гитченко (Б, Ермаков, Дима (Мостовой, 62), Демьяненко (Конопля, 46), Картушов (Калитвинцев, 62), Домбровский (Белошевский, 62), Чепурненко (Шевцов, 46, Будковский, 74), Арвеладзе (Тотовицкий, 62), Белич (Волков, 46, Гуцуляк, 74), Безбородко (Дегтярев, 46)
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