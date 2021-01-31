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Десна расписала нулевую ничью с ташкентским Локомотивом

Премьер-лига
(1 голосов)

Голов команды не забивали

Десна расписала нулевую ничью с ташкентским Локомотивом
Новина українською

Черниговская "Десна" провела очередной контрольный матч в рамках тренировочного сбора. В этот раз подопечные Александра Рябоконя сыграли в нулевую ничью с "Локомотивом" из Такшента.

Вчера, "Десна" в рамках товарищеского поединка уверенно обыграла македонскую "Шкендию".

"Локомотив" (Узбекистан) - "Десна" (Украина) 0:0

"Десна": Литовка, Гитченко (Б, Ермаков, Дима (Мостовой, 62), Демьяненко (Конопля, 46), Картушов (Калитвинцев, 62), Домбровский (Белошевский, 62), Чепурненко (Шевцов, 46, Будковский, 74), Арвеладзе (Тотовицкий, 62), Белич (Волков, 46, Гуцуляк, 74), Безбородко (Дегтярев, 46)

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В статье: Локомотив (Ташкент)
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