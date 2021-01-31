Премьер-лига
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Шахтер сыграл в нулевую ничью с Црвеной Звездой
Команды не сумели поразить ворота друг друга
В рамках второго тренировочного сбора подопечные Луиша Каштру провели очередной товарищеский матч. В этот раз "горняки" встретились с лидером чемпионата Сербии - "Црвеной Звездой". По итогу команды голов не забили и разошлись миром.
Контрольный матч
"Шахтер" – "Црвена Звезда" – 0:0
"Шахтер" 1-й тайм: Пятов – Болбат, Кривцов, Бондарь, Сиприано – Судаков, Майкон – Тете, Марлос, Коноплянка – Фернандо
"Шахтер" 2-й тайм: Трубин, Корниенко, Матвиенко, Витао, Додо, Степаненко, Маркос, Патрик, Соломон, Тайсон, Дентиньо
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Комментарии (2)
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shat (киев)
31.01.2021 в 18:19
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Oлeкcин (Н.)
31.01.2021 в 18:16
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