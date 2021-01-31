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Шахтер сыграл в нулевую ничью с Црвеной Звездой

Премьер-лига
(1 голосов)

Команды не сумели поразить ворота друг друга

Шахтер сыграл в нулевую ничью с Црвеной Звездой
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В рамках второго тренировочного сбора подопечные Луиша Каштру провели очередной товарищеский матч. В этот раз "горняки" встретились с лидером чемпионата Сербии - "Црвеной Звездой". По итогу команды голов не забили и разошлись миром.

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Контрольный матч

"Шахтер" – "Црвена Звезда" – 0:0

"Шахтер" 1-й тайм: Пятов – Болбат, Кривцов, Бондарь, Сиприано – Судаков, Майкон – Тете, Марлос, Коноплянка – Фернандо

"Шахтер" 2-й тайм: Трубин, Корниенко, Матвиенко, Витао, Додо, Степаненко, Маркос, Патрик, Соломон, Тайсон, Дентиньо

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В статье: Товарищеский матч Шахтер (Донецк) Контрольный матч Црвена Звезда (Белград)
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Комментарии (2)
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shat (киев)
31.01.2021 в 18:19
Хорошо двигаются , хорошее чувство партнёров , за исключением игнорирования молодых бразил в забеганиях в штрафную Ну и конечно быческое нутро Патрика , так не должен вести себя игрок , даже если он столкнулся с соперником . в каждом моменте целеноправленно играть в ноги , а не в мячь , при этом лицо было обезображено ненавистью !
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Oлeкcин (Н.)
31.01.2021 в 18:16
Ну хоть не пропустили, Трубину уверенности добавится.
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