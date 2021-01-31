Ворскла разгромила косовскую Дриту 5:0

Полтавская "Ворскла" провела свой очередной спарринг в рамках межсезонной подготовки ко второй части чемпионата. Подопечные Юрия Максимова победили косовскую "Дриту" со счетом 5:0. Дубль в свой актив записал Владислав Кулач, еще по голу забили Руслан Степанюк, Ибрагим Кане и Дмитрий Щербак. В первом тайме полтавчане забили один мяч, а во второй половине встречи еще четыре.

“Ворскла” – “Дрита” 5:0

Голы: Кулач 14 пен, 77, Степанюк 55, Кане 61, Щербак 67

"Ворскла": Ризнык (Ткаченко 46), Яворский, Чеснаков, Папу, Пуцлин (Щербак 64), Луизао (Цитаишвили 64), Тилль (Скляр 64), Кане, Степанюк (Якубу 64), Кулач, Пердута (Челядин 64).