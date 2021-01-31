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Ворскла разгромила косовскую Дриту 5:0
Дубль на счету Кулача
Полтавская "Ворскла" провела свой очередной спарринг в рамках межсезонной подготовки ко второй части чемпионата. Подопечные Юрия Максимова победили косовскую "Дриту" со счетом 5:0. Дубль в свой актив записал Владислав Кулач, еще по голу забили Руслан Степанюк, Ибрагим Кане и Дмитрий Щербак. В первом тайме полтавчане забили один мяч, а во второй половине встречи еще четыре.
“Ворскла” – “Дрита” 5:0
Голы: Кулач 14 пен, 77, Степанюк 55, Кане 61, Щербак 67
"Ворскла": Ризнык (Ткаченко 46), Яворский, Чеснаков, Папу, Пуцлин (Щербак 64), Луизао (Цитаишвили 64), Тилль (Скляр 64), Кане, Степанюк (Якубу 64), Кулач, Пердута (Челядин 64).
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