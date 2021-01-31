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Каштру после матча с Црвеной Звездой: Решаем определенные проблемы, появляются другие

Премьер-лига
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Наставник "горняков" подвел итоги контрольного матча

Каштру после матча с Црвеной Звездой: Решаем определенные проблемы, появляются другие
Новина українською

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал нулевую ничью с "Црвеной Звездой" в рамках контрольного матча.

– Очень физическая игра с огромным количеством единоборств. Часто останавливали матч, много фолов. Возможности забить были у обеих команд. Продолжаем работать под некоторой усталостью и следуем своим путем. Решаем определенные проблемы, появляются другие, но наша цель – подойти к чемпионату и Лиге Европы в хорошем состоянии, и мы это сделаем.

– О каких проблемах речь? Связаны ли они со вспышкой коронавируса у словенской команды и повлияло ли это на подготовку "Шахтера"?

– В последнее время мы реагируем на происходящее, но очень сложно что-то конкретно планировать. Постоянно меняем планы. Вот сегодня было запланировано 90 минут игрового времени для некоторых утром, для некоторых – вечером. Сделать это не удалось. Все состоялось совсем по-другому. Теперь надеемся, что до конца сбора ничего больше не произойдет, не изменится, будет нормально. Также сегодня было важно обойтись без травм. Вроде бы с ребятами после игры все хорошо. Было важно отработать на поле, оставив свои ворота сухими, и создать максимальное количество моментов. Создать много моментов нам не удалось, тем не менее мы не пропустили.

– Какие дальнейшие планы на сбор и задачи?

– Хотим провести еще три товарищеских поединка. Стараемся найти еще одного соперника, чтобы дать больший объем игрового времени ребятам. И потом, перед чемпионатом, предстоит неделя шаблонной тренировочной работы, - рассказал наставник "горняков".

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В статье: Товарищеский матч Шахтер (Донецк) Контрольный матч Црвена Звезда (Белград) Луиш Каштру
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Источник:
shakhtar.com

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