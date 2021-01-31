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Рух победил сразу в двух спаррингах за день
Удачное окончание первого месяца года для клуба
Львовский "Рух" в последний день января провел два спарринга в рамках межсезонной подготовки команды в Турции. В первом поединке подопечные Ивана Федыка переиграли одного из аутсайдеров сербской Суперлиги "Рад Белград" со счетом 2:0. В первом тайме отличился Юрий Климчук с пенальти, а во второй половине встречи преимущество украинской команды удвоил молодой нападающий Николай Кухаревич.
"Рух" (Львов) - "Рад" (Белград, Сербия) 2:0
Голы: Климчук 28 пен, Кухаревич 65.
“Рух” (Львов): Бандура, Мысык, Зец, Белый, Гагун, Карасюк, Федорчук (К), Кухарка, Климчук, Бойчук Б., Кухаревич.
Вашему вниманию представляем видеообзор матча против сербов.
Во втором поединке дня "Рух" тоже победил, но на этот раз с большей разницей голов. Жертвой львовян стал представитель второго по силе дивизиона Казахстана "Акжаик". Все голы подопечные Ивана Федыка забили еще в первом тайме. Отметим, что оба матча проходили в Анталье.
“Рух” (Львов) – “Акжайык” (Уральск, Казахстан) 4:1
Голы: Кондраков 11, 43, Карабин 39, Лях 41 - Вяткин 57
“Рух” (Львов): Мысак, Слюсарь, Веремеенко, Ґлиха, Копина, Литвиненко, Сыч, Карабин (ГНП, 65), Притула (Варфоломеев, 65), Лях, Кондраков.
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