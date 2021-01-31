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Рух победил сразу в двух спаррингах за день

Премьер-лига
(1 голосов)

Удачное окончание первого месяца года для клуба

Рух победил сразу в двух спаррингах за день
Новина українською

Львовский "Рух" в последний день января провел два спарринга в рамках межсезонной подготовки команды в Турции. В первом поединке подопечные Ивана Федыка переиграли одного из аутсайдеров сербской Суперлиги "Рад Белград" со счетом 2:0. В первом тайме отличился Юрий Климчук с пенальти, а во второй половине встречи преимущество украинской команды удвоил молодой нападающий Николай Кухаревич.

"Рух" (Львов) - "Рад" (Белград, Сербия) 2:0

Голы: Климчук 28 пен, Кухаревич 65.

“Рух” (Львов): Бандура, Мысык, Зец, Белый, Гагун, Карасюк, Федорчук (К), Кухарка, Климчук, Бойчук Б., Кухаревич.

Вашему вниманию представляем видеообзор матча против сербов.

Во втором поединке дня "Рух" тоже победил, но на этот раз с большей разницей голов. Жертвой львовян стал представитель второго по силе дивизиона Казахстана "Акжаик". Все голы подопечные Ивана Федыка забили еще в первом тайме. Отметим, что оба матча проходили в Анталье.

“Рух” (Львов) – “Акжайык” (Уральск, Казахстан) 4:1

Голы: Кондраков 11, 43, Карабин 39, Лях 41 - Вяткин 57

“Рух” (Львов): Мысак, Слюсарь, Веремеенко, Ґлиха, Копина, Литвиненко, Сыч, Карабин (ГНП, 65), Притула (Варфоломеев, 65), Лях, Кондраков.

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В статье: УПЛ Рух (Львов) Акжайык (Уральск) Рад (Белград)
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Источник:
ФК Рух

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Комментарии (2)
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Po4eson (Одесса)
31.01.2021 в 19:13
Всё потому, что движение - жизнь
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
31.01.2021 в 19:31
Все тому, що акжайик та кизилжар. А от де потім в УПЛ взяти таких "солодких" суперників?
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