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Шахтер - Црвена Звезда 0:0. Видеообзор матча
Минимум моментов - отсутствие голов
В рамках подготовки ко второй части сезона "горняки" провели товарищеский поединок против "Црвены Звезды". Команды за 90 минут так и не смогли поразить ворота соперника и расписали нулевую ничью.
Контрольный матч
"Шахтер" 1-й тайм: Пятов – Болбат, Кривцов, Бондарь, Сиприано – Судаков, Майкон – Тете, Марлос, Коноплянка – Фернандо
"Шахтер" 2-й тайм: Трубин, Корниенко, Матвиенко, Витао, Додо, Степаненко, Маркос, Патрик, Соломон, Тайсон, Дентиньо
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