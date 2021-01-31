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Шахтер - Црвена Звезда 0:0. Видеообзор матча

Премьер-лига
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Минимум моментов - отсутствие голов

Шахтер - Црвена Звезда 0:0. Видеообзор матча
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В рамках подготовки ко второй части сезона "горняки" провели товарищеский поединок против "Црвены Звезды". Команды за 90 минут так и не смогли поразить ворота соперника и расписали нулевую ничью.

Контрольный матч

"Шахтер" – "Црвена Звезда" – 0:0

"Шахтер" 1-й тайм: Пятов – Болбат, Кривцов, Бондарь, Сиприано – Судаков, Майкон – Тете, Марлос, Коноплянка – Фернандо

"Шахтер" 2-й тайм: Трубин, Корниенко, Матвиенко, Витао, Додо, Степаненко, Маркос, Патрик, Соломон, Тайсон, Дентиньо

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В статье: Товарищеский матч Шахтер (Донецк) Контрольный матч Црвена Звезда (Белград)
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