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СМИ: Десна разорвала аренду Вакулы из-за нарушения режима
Другая версия - "Шахтер" потребовал у "Десны" игровое время для Владислава
Вчера появилась информация, что
Черниговский клуб не сообщил официальную причину данного решения. Но издание Sport.ua информирует, что Вакула покинул команду из-за "грубого нарушения спортивного режима". Сам же главный тренер "Десны" Александр Рябоконь заявил, что разорвать аренду с игроком было его личной инициативой.
В свою очередь журналист Олег Барков в телеграм-канале "Рейс Киев - Амстердам" написал, что "Шахтер" заключая арендное соглашение, попросил у "Десны" определенное игровое время. Но по итогам тренировочных сборов, в "Десне" пришли к выводу, что тренерский штаб "бело-синих" не сможет предоставить вингеру запрошенное время на поле.
Напомним, 21-летний
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