СМИ: Десна разорвала аренду Вакулы из-за нарушения режима

Вчера появилась информация, что "Десна" разорвала соглашение с "Шахтером" по аренде Владислава Вакулы. Вингер вернулся в "Мариуполь", за который уже выступал ранее.

Черниговский клуб не сообщил официальную причину данного решения. Но издание Sport.ua информирует, что Вакула покинул команду из-за "грубого нарушения спортивного режима". Сам же главный тренер "Десны" Александр Рябоконь заявил, что разорвать аренду с игроком было его личной инициативой.

В свою очередь журналист Олег Барков в телеграм-канале "Рейс Киев - Амстердам" написал, что "Шахтер" заключая арендное соглашение, попросил у "Десны" определенное игровое время. Но по итогам тренировочных сборов, в "Десне" пришли к выводу, что тренерский штаб "бело-синих" не сможет предоставить вингеру запрошенное время на поле.