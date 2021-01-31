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СМИ: Десна разорвала аренду Вакулы из-за нарушения режима

Премьер-лига
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Другая версия - "Шахтер" потребовал у "Десны" игровое время для Владислава

СМИ: Десна разорвала аренду Вакулы из-за нарушения режима
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Вчера появилась информация, что "Десна" разорвала соглашение с "Шахтером" по аренде Владислава Вакулы. Вингер вернулся в "Мариуполь", за который уже выступал ранее.

Черниговский клуб не сообщил официальную причину данного решения. Но издание Sport.ua информирует, что Вакула покинул команду из-за "грубого нарушения спортивного режима". Сам же главный тренер "Десны" Александр Рябоконь заявил, что разорвать аренду с игроком было его личной инициативой.

В свою очередь журналист Олег Барков в телеграм-канале "Рейс Киев - Амстердам" написал, что "Шахтер" заключая арендное соглашение, попросил у "Десны" определенное игровое время. Но по итогам тренировочных сборов, в "Десне" пришли к выводу, что тренерский штаб "бело-синих" не сможет предоставить вингеру запрошенное время на поле.

Напомним, 21-летний Вакула перешел в черниговскую команду 13-го января, а покинул клуб 30-го числа.

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В статье: ФК Мариуполь Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) Владислав Вакула
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Источник:
Sport.ua

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