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Нуриев: Хочу стать лучшим бомбардиром УПЛ в этом сезоне
Амбициозный игрок
Футболист закарпатского "Миная" Анатолий Нуриев рассказал о своей цели на текущий сезон УПЛ:
"Цель - постараться хотя бы стать лучшим бомбардиром этого чемпионата", - сказал игрок.
На счету Нуриева шесть голов в этом сезоне чемпионата (три с пенальти). Он тратит самое больше количество времени на одно взятие ворот из лидирующей тройки бомбардиров УПЛ - 170 минут. Виктор Цыганков, у которого восемь мячей, забивает гол каждые 106 мин. На 10 минут меньше полузащитника "Динамо" в первом круге чемпионата тратил на взятие ворот форвард "Олимпика" Шахаб Захеди, у которого тоже восемь голов. Отметим, что в обоих лучших бомбардиров по два реализованных приговоры с пенальти.
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