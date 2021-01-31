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Нуриев: Хочу стать лучшим бомбардиром УПЛ в этом сезоне

Премьер-лига
(1 голосов)

Амбициозный игрок

Нуриев: Хочу стать лучшим бомбардиром УПЛ в этом сезоне
Новина українською

Футболист закарпатского "Миная" Анатолий Нуриев рассказал о своей цели на текущий сезон УПЛ:

"Цель - постараться хотя бы стать лучшим бомбардиром этого чемпионата", - сказал игрок.

На счету Нуриева шесть голов в этом сезоне чемпионата (три с пенальти). Он тратит самое больше количество времени на одно взятие ворот из лидирующей тройки бомбардиров УПЛ - 170 минут. Виктор Цыганков, у которого восемь мячей, забивает гол каждые 106 мин. На 10 минут меньше полузащитника "Динамо" в первом круге чемпионата тратил на взятие ворот форвард "Олимпика" Шахаб Захеди, у которого тоже восемь голов. Отметим, что в обоих лучших бомбардиров по два реализованных приговоры с пенальти.

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В статье: УПЛ Анатолий Нуриев Минай
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Комментарии (2)
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aleks68
31.01.2021 в 21:48
губа не дура
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satellite (Харьков)
31.01.2021 в 21:39
"Цель - постараться хотя бы стать лучшим бомбардиром этого чемпионата", ..........ХОТЯ БЫ....???Ну что ж,удачи!!!........
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