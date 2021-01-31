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Супряга: Забыли о матче с Лудогорцем. Это же товарищеская игра
Главное - вовремя переключиться
Нападающий киевского "Динамо" Владислав Супряга поделился собственным настроением во время зимних сборов:
"Влад, как чувствуешь себя на третий день турецкого сбора? На какой стадии готовности находишься?
- Чувствую себя хорошо, на 70-80 процентов уже готов. Думаю, что в течение этой недели доберусь до 100 процентов готовности, и все будет замечательно.
Завтра состоится второй спарринг - против "Динамо" из Тбилиси. Уже забыли о матче с "Лудогорцем"?
- Да, забыли, ведь это товарищеская игра, и мы все продолжаем подготовку к возобновлению сезона. Завтра будем очень стараться и, думаю, у нас все получится.
Сейчас в линии нападения высокая конкуренция: Русин вернулся после травмы, Беседин - после дисквалификации. Это тебя мотивирует?
- Конкуренция - это всегда хорошо, ведь она помогает расти и прогрессировать.
Ощущаются какие-то различия между сборами в ОАЭ и Турции? Где тебе лично больше понравилось?
- Мне больше нравится, когда тепло, поэтому выбираю Дубай. Не ожидал, что в Турции будет так прохладно, особенно по сравнению с ОАЭ.
Многие футболисты закаляются и ходят купаться на море, как ты на это смотришь?
- Я не очень люблю купаться в холодную погоду, поэтому против этого.
А как проводишь свободное время на сборах?
- Смотрю фильмы и сериалы, читаю книги. Стараюсь занять себя чем-то полезным.
Какие новинки можешь посоветовать?
- Могу порекомендовать книгу "Разум чемпионов" ", - сказал Супряга.
Напомним, вчера, 30-января, "бело-синие" уступили болгарскому "Лудогорцу" со счетом 1:2. Следующий спарринг киевляне проведут уже завтра, 1 февраля, против тбилисского "Динамо".
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