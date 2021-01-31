Супряга: Забыли о матче с Лудогорцем. Это же товарищеская игра

Нападающий киевского "Динамо" Владислав Супряга поделился собственным настроением во время зимних сборов:

"Влад, как чувствуешь себя на третий день турецкого сбора? На какой стадии готовности находишься?

- Чувствую себя хорошо, на 70-80 процентов уже готов. Думаю, что в течение этой недели доберусь до 100 процентов готовности, и все будет замечательно.

Завтра состоится второй спарринг - против "Динамо" из Тбилиси. Уже забыли о матче с "Лудогорцем"?

- Да, забыли, ведь это товарищеская игра, и мы все продолжаем подготовку к возобновлению сезона. Завтра будем очень стараться и, думаю, у нас все получится.

Сейчас в линии нападения высокая конкуренция: Русин вернулся после травмы, Беседин - после дисквалификации. Это тебя мотивирует?

- Конкуренция - это всегда хорошо, ведь она помогает расти и прогрессировать.

Ощущаются какие-то различия между сборами в ОАЭ и Турции? Где тебе лично больше понравилось?

- Мне больше нравится, когда тепло, поэтому выбираю Дубай. Не ожидал, что в Турции будет так прохладно, особенно по сравнению с ОАЭ.

Многие футболисты закаляются и ходят купаться на море, как ты на это смотришь?

- Я не очень люблю купаться в холодную погоду, поэтому против этого.

А как проводишь свободное время на сборах?

- Смотрю фильмы и сериалы, читаю книги. Стараюсь занять себя чем-то полезным.

Какие новинки можешь посоветовать?

- Могу порекомендовать книгу "Разум чемпионов" ", - сказал Супряга.