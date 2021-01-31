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Супряга: Забыли о матче с Лудогорцем. Это же товарищеская игра

Премьер-лига
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Супряга: Забыли о матче с Лудогорцем. Это же товарищеская игра
Новина українською

Нападающий киевского "Динамо" Владислав Супряга поделился собственным настроением во время зимних сборов:

"Влад, как чувствуешь себя на третий день турецкого сбора? На какой стадии готовности находишься?

- Чувствую себя хорошо, на 70-80 процентов уже готов. Думаю, что в течение этой недели доберусь до 100 процентов готовности, и все будет замечательно.

Завтра состоится второй спарринг - против "Динамо" из Тбилиси. Уже забыли о матче с "Лудогорцем"?

- Да, забыли, ведь это товарищеская игра, и мы все продолжаем подготовку к возобновлению сезона. Завтра будем очень стараться и, думаю, у нас все получится.

Сейчас в линии нападения высокая конкуренция: Русин вернулся после травмы, Беседин - после дисквалификации. Это тебя мотивирует?

- Конкуренция - это всегда хорошо, ведь она помогает расти и прогрессировать.

Ощущаются какие-то различия между сборами в ОАЭ и Турции? Где тебе лично больше понравилось?

- Мне больше нравится, когда тепло, поэтому выбираю Дубай. Не ожидал, что в Турции будет так прохладно, особенно по сравнению с ОАЭ.

Многие футболисты закаляются и ходят купаться на море, как ты на это смотришь?

- Я не очень люблю купаться в холодную погоду, поэтому против этого.

А как проводишь свободное время на сборах?

- Смотрю фильмы и сериалы, читаю книги. Стараюсь занять себя чем-то полезным.

Какие новинки можешь посоветовать?

- Могу порекомендовать книгу "Разум чемпионов" ", - сказал Супряга.

Напомним, вчера, 30-января, "бело-синие" уступили болгарскому "Лудогорцу" со счетом 1:2. Следующий спарринг киевляне проведут уже завтра, 1 февраля, против тбилисского "Динамо".

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В статье: Динамо (Киев) УПЛ Лудогорец (Разград) Владислав Супряга
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Источник:
Динамо Киев

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Комментарии (3)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
31.01.2021 в 22:24
Круто. А що, так можна було? Програли суперклубу з Болгарії - та і х.. з ним, вже забули. Молодець, нерви як канати, далеко піде.
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football_soccer (Украина)
31.01.2021 в 22:05
что же вы за профики такие , если вас совсем не колышит то, что вы проиграли, даже если это товарняк?? Ладно такой настрой у пенсионеров, которым осталось пару сезонов , но в начале карьеры это дичь какая-то. Отсутствие психологии победителей
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pilips111 (Чернигов)
31.01.2021 в 22:19
Читай ^Разум чемпионов")
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