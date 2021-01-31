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Источник: Селезнева отчислили из Колоса за грубое нарушение режима
Детали ситуации неизвестны
Форварда "Колоса" Евгений Селезнева отчислен с команды. Причина такого решения: грубое нарушение режима.
Об этом сообщил футбольный журналист Игорь Бурбас.
Украинский форвард перешел в клуб из Ковалевки летом 2020-го года. За это время 35-летний Селезнев провел в команде Руслана Костышина 12 матчей, записал на свой счет 5 голов и отдал 1 результативную передачу.
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Комментарии (12)
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йоперний театр (Наш футбол)
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