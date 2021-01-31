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Источник: Селезнева отчислили из Колоса за грубое нарушение режима

Премьер-лига
(3 голосов)

Детали ситуации неизвестны

Источник: Селезнева отчислили из Колоса за грубое нарушение режима
Новина українською

Форварда "Колоса" Евгений Селезнева отчислен с команды. Причина такого решения: грубое нарушение режима.

Об этом сообщил футбольный журналист Игорь Бурбас.

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Украинский форвард перешел в клуб из Ковалевки летом 2020-го года. За это время 35-летний Селезнев провел в команде Руслана Костышина 12 матчей, записал на свой счет 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

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В статье: Евгений Селезнев Колос (Ковалевка)
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Комментарии (12)
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йоперний театр (Наш футбол)
31.01.2021 в 22:54
А ха ха, не тот ли ето кого потеряла наша сборная вместе с Милей?
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0
0
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Wreck (Киев)
31.01.2021 в 22:44
Видимо с милей отпердолили друг друга по пьяни
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+3
0
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Динамо-машина (Киев)
31.01.2021 в 22:50
Ахахаха)))) #РжуНиМагу...)))) Если бы еще и видео такого действа было, то я бы обоссался бы от смеха наверное...))))
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0
-1
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Металлист Харьков
31.01.2021 в 22:40
Дауна кусок (((( Кем он себя возомнил ??? Сказочный д - б (((
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+6
0
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IM-RM-DK (Miami)
31.01.2021 в 22:45
Даунецкое воспитание даёт о себе знать)))..хотя кому я рассказываю,ты лучше меня это знаешь)))
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+1
-1
Дон Купер (Хмельницький)
31.01.2021 в 22:40
Кормілєц ж казав, що якщо він зустрінеться з Мілею, то країна втратить двох футболістів.Колос точно "нє замєтіт патєрі байца", там пенальті є кому бити.
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+7
0
celtic (Syd)
31.01.2021 в 22:40
Жека, є ж завжди 2-а ліга расеї!
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+4
0
Mexxxxx (Просяная)
31.01.2021 в 22:39
Ничего не предвещало... не такой он.
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+2
0
янковский ян (Запорожье)
31.01.2021 в 22:36
Значит встретил милю)
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+6
0
avatar
Байкал (Lviv)
31.01.2021 в 22:33
Зустрів в Туреччині старих друзів...Скоріше на зауваження послав когось з тренерського складу подальше
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+5
0
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Динамо-машина (Киев)
31.01.2021 в 22:48
Набухался!
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0
-1
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Динамо-машина (Киев)
31.01.2021 в 22:32
Господи, пусть это будет правда!!!
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+5
-1


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