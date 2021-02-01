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Костышин отреагировал на вопрос об уходе Селезнева из Колоса
Видно, что-то не поделили
СМИ в воскресенье вечером, 31-го января, распространили информацию об уходе Евгения Селезнева с ковалевского "Колоса". Нападающий вроде как грубо нарушил режим и покинул турецкий сбор команды, направившись в Киев.
UA-Футбол оперативно вышел на связь с тренером "Колоса" Русланом Костышиным и тот отмалчиваться не стал. Правда, и карт всех не раскрыл. На вопрос о ситуации с Селезневым тренер ответил:
- Я не буду об этом говорить. Это моя позиция.
Селезнев в воскресенье, 31-го января, принял участие в спарринге "Колоса" против "Руха" из города Брест (2:2). Евгений появился на поле в стартовом составе, но уже на десятой минуте был заменен. К "Колосу" Селезнев присоединился летом 2020-го года. Провел двенадцать официальных поединков, забил пять голов (все с пенальти) и отдал одну результативную передачу.
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