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Дважды били пенальти. Максимов выделил работу украинского арбитра в спарринге с Дритой

Премьер-лига
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Разгромили соперника

Дважды били пенальти. Максимов выделил работу украинского арбитра в спарринге с Дритой
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Юрий Максимов, наставник "Ворсклы", после победы в спарринге в Турции над косовской "Дритой" 5:0 отметил в разговоре с ТК Футбол работу украинского рефери Коваленко, который судил второй тайм.

Речь шла о моменте, когда Руслану Степанюку пришлось дважды бить пенальти за одно нарушение.

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Судейство было такое ...Я еще такого не видел! Пенальти ставят, не забиваем - перебивают.

Но главное, что обошлось без травм, все живы-здоровы. Это главное.

Можно ли назвать основой тот состав, который сыграл 70 минут? У нас те, кто не играют на сборе, те играют в чемпионате. Но мы с тренерским штабом присматриваемся к игрокам.

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В статье: Юрий Максимов Товарищеский матч Дмитрий Коваленко спарринг арбитр Дрита (Гнилане)
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Источник:
Футбол News

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