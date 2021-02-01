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Дважды били пенальти. Максимов выделил работу украинского арбитра в спарринге с Дритой
Разгромили соперника
Юрий Максимов, наставник "
Речь шла о моменте, когда Руслану Степанюку пришлось дважды бить пенальти за одно нарушение.
Судейство было такое ...Я еще такого не видел! Пенальти ставят, не забиваем - перебивают.
Но главное, что обошлось без травм, все живы-здоровы. Это главное.
Можно ли назвать основой тот состав, который сыграл 70 минут? У нас те, кто не играют на сборе, те играют в чемпионате. Но мы с тренерским штабом присматриваемся к игрокам.
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