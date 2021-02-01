Дважды били пенальти. Максимов выделил работу украинского арбитра в спарринге с Дритой

Юрий Максимов, наставник " Ворсклы ", после победы в спарринге в Турции над косовской "Дритой" 5:0 отметил в разговоре с ТК Футбол работу украинского рефери Коваленко, который судил второй тайм.

Речь шла о моменте, когда Руслану Степанюку пришлось дважды бить пенальти за одно нарушение.

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