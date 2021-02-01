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Днепр-1 после выходных возвращается к тренировкам на сборе в Турции

Премьер-лига
(2 голосов)

Еще три спарринга

Днепр-1 после выходных возвращается к тренировкам на сборе в Турции
Новина українською

Накануне команда "Днепра-1" получила выходные от от главного тренера Игоря Йовичевича после спарринга с Чукарички (2:0) 25 января.

Многие игроки побывали в Украине. А вот тренерский штаб и несколько игроков оставались в Турции.

Сегодня вся команда возвращается к тренировкам, впереди еще три спарринга, из них первый - уже послезавтра с черногорской "Будучностью". А в завершение аутсайдеры УПЛ сыграют 7 февраля с тбилисским "Локомотивом" и черногорской "Зетой".

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В статье: Игор Йовичевич Игорь Йовичевич СК Днепр-1 Днепр-1 тренировочный сбор
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