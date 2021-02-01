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Десна представила арендованного капитана молодежки Динамо

Премьер-лига
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Футболист будет выступать на правах аренды

Десна представила арендованного капитана молодежки Динамо
Новина українською

Сегодня, 1 февраля, черниговская "Десна" официально представила Богдана Билошевського.

21-летний полузащитник киевского "Динамо" будет выступать в Чернигове на правах аренды до конца календарного 2021 года.

Отметим, что Богдан является воспитанником черниговского футбола. Капитан молодежной команды "Динамо" родился на Черниговщине, в городе Нежин. И там же начал свои занятия футболом, в местной ДЮСФШ, а первым тренером Богдана был экс-игрок "Десны" Руслан Попов.

В нынешнем сезоне в составе второй команды "Динамо" Богдан успел сыграть 10 матчей, отметившись 2 голами. Сейчас же полузащитник проходит подготовку к старту второй части сезона 2020/2021 в Турции под руководством Александра Рябоконя.

Напомним, что на зимний перерыв "Десна" ушла на 3-м месте турнирной таблице УПЛ, набрав 23 очка.

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Динамо U-21 (Киев) Богдан Билошевский
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Источник:
ФК Десна

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