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Десна представила арендованного капитана молодежки Динамо
Футболист будет выступать на правах аренды
Сегодня, 1 февраля, черниговская "Десна" официально представила Богдана Билошевського.
21-летний полузащитник киевского "Динамо" будет выступать в Чернигове на правах аренды до конца календарного 2021 года.
Отметим, что Богдан является воспитанником черниговского футбола. Капитан молодежной команды "Динамо" родился на Черниговщине, в городе Нежин. И там же начал свои занятия футболом, в местной ДЮСФШ, а первым тренером Богдана был экс-игрок "Десны" Руслан Попов.
В нынешнем сезоне в составе второй команды "Динамо" Богдан успел сыграть 10 матчей, отметившись 2 голами. Сейчас же полузащитник проходит подготовку к старту второй части сезона 2020/2021 в Турции под руководством Александра Рябоконя.
Напомним, что на зимний перерыв "Десна" ушла на 3-м месте турнирной таблице УПЛ, набрав 23 очка.
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