Двое игроков Динамо тренировались по индивидуальной программе

Динамовцы продолжают подготовку к возобновлению сезона УПЛ - работают в турецкой Анталии. На третий день пребывания на втором межсезонных сбора "бело-синие" провели одну тренировку.

Перед каждой тренировкой работники спортивного комплекса готовят поле, чтобы команда, которая проводит здесь сбор, тренировалась в идеальных условиях. Перед занятием работники стадиона обильно поливали поле, чтобы обеспечить быстрое движение мяча по газону.

Вечернюю тренировку команда начала уже привычно в 17:30. После непродолжительной, но интенсивной разминки динамовцы сосредоточилась на игровых и тактических упражнениях. В течение всего занятия главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу активно жестикулировал и руководил тренировочным процессом на футбольном поле.

В это время по индивидуальной программе вместе с тренером по физподготовке работали Александр Андриевский и Беньямин Вербич, которые восстанавливаются после травм.

Как и в предыдущие два дня, на Titanic Sports Complex кипит активная работа, ведь рядом с тренировочным полем "Динамо" на соседних полях свою подготовку к сезону продолжают молодежная и юношеская команды киевлян.

В отличие от первой и молодежной команд, юношеская команда «Динамо» провела день в режиме двухразовых тренировок, а уже сегодня подопечные Игоря Костюка проведут свой первый спарринг на турецком сборе.