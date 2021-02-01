Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Двое игроков Динамо тренировались по индивидуальной программе
Уже сегодня - спарринг с тбилисским "Динамо"
Перед каждой тренировкой работники спортивного комплекса готовят поле, чтобы команда, которая проводит здесь сбор, тренировалась в идеальных условиях. Перед занятием работники стадиона обильно поливали поле, чтобы обеспечить быстрое движение мяча по газону.
Вечернюю тренировку команда начала уже привычно в 17:30. После непродолжительной, но интенсивной разминки динамовцы сосредоточилась на игровых и тактических упражнениях. В течение всего занятия главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу активно жестикулировал и руководил тренировочным процессом на футбольном поле.
В это время по индивидуальной программе вместе с тренером по физподготовке работали Александр Андриевский и Беньямин Вербич, которые восстанавливаются после травм.
Как и в предыдущие два дня, на Titanic Sports Complex кипит активная работа, ведь рядом с тренировочным полем "Динамо" на соседних полях свою подготовку к сезону продолжают молодежная и юношеская команды киевлян.
В отличие от первой и молодежной команд, юношеская команда «Динамо» провела день в режиме двухразовых тренировок, а уже сегодня подопечные Игоря Костюка проведут свой первый спарринг на турецком сборе.
Популярное сейчас
- Моуриньо уже не претендует на титул, Ливерпуль ожил. Таблица АПЛ 2020/21
- Примера. 21-й тур. Барселона - Атлетик 2:1. Реал догнали, но Атлетико убежал
- Месси достиг отметки в 650 голов в составе Барселоны
- Суркис возмутился словам Сабо о Ференцвароше и вспомнил, как тот некрасиво ушел из Динамо
- Украинская Ванда Нара. Скандальная девушка защитника Шахтера станет футбольным агентом
- По душу Ярмолы? Лингард показал упакованные чемоданы. ФОТО