Меньше материться и больше работать. Лавриненко поздравил новичка Ингульца из Крыма

На тренировке " Ингульца " главный тренер Сергей Лавриненко представил команде новичка - полузащитника Сулеймана Сейтхалилова, который перешел из U-19 того же клуба.

Подписали мы контракт с этим игроком, раньше он в молодежной командой был, но своей работой заслужил переход к главную.

Хотим пожелать, чтобы не зазнался, поменьше матерился и больше работал. Все от тебя зависит. Мы рады, что ты в коллективе, в дальнейшем твой прогресс зависит от тебя, дали тебе лодку и весла, а дальше ты греби сам. И, как говорили в фильме «В первом бою можешь не стрелять: будешь за ведущим - будешь летать».