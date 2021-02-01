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Меньше материться и больше работать. Лавриненко поздравил новичка Ингульца из Крыма

Премьер-лига
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Перешел из юношеской команды

Меньше материться и больше работать. Лавриненко поздравил новичка Ингульца из Крыма
Новина українською

На тренировке "Ингульца" главный тренер Сергей Лавриненко представил команде новичка - полузащитника Сулеймана Сейтхалилова, который перешел из U-19 того же клуба.

Подписали мы контракт с этим игроком, раньше он в молодежной командой был, но своей работой заслужил переход к главную.

Хотим пожелать, чтобы не зазнался, поменьше матерился и больше работал. Все от тебя зависит. Мы рады, что ты в коллективе, в дальнейшем твой прогресс зависит от тебя, дали тебе лодку и весла, а дальше ты греби сам. И, как говорили в фильме «В первом бою можешь не стрелять: будешь за ведущим - будешь летать».

Рассказал о своей карьере и сам Сулейман.

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Повезло, что позвали в первую команду потренироваться и пройти сбор в Петрово. Поехали еще в Турцию, и здесь сбор хороший. Есть трудности, но благодаря хорошему коллективу все идет хорошо.

Я родился в Крыму, там играл. Позвали в академию "Днепра", играл до U-14. Так случилось, что ушел из той команды, не имел игровой практики. Перешел в Киев, а оттуда - в "Зирку" из Кропивницкого. Там закончил академию, приобрел опыт и перешел в Днепр, а потом - в "Ингулец" U-19.

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В статье: Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко Сулейман Сеитхалилов
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Источник:
Інгулець

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