Полузащитник увидел разницу в тренировочном процессе Динамо между первой командой и дублем

19-летний полузащитник молодежного состава " Динамо " Викентий Волошин рассказал, как проходит его сбор с первой командой. Напомним, что на сбор с основой отправился и его брат Назарий Волошин.

- Вызов на сбор с первой командой был для тебя неожиданным?

- В принципе да. Мне об этом сообщили в момент, сразу после нашей последней игры в Киеве против "Левого берега". Было очень приятно.

- Расскажи, как узнал об этом? Какие были ощущения?

- Ко мне подошел старший тренер "Динамо" U21 Юрий Мороз сказал, что тренироваться в Киеве и полечу с первой командой на сборы. Первой мыслью было: круто! Не ожидал, что это произойдет так рано.

- Насколько сильно чувствуется разница в тренировочном процессе между первой командой и дублем?

- Конечно, в первой команде намного выше скорости, нужно быстрее думать, чтобы все получалось.

- Чувствуется тренерская мастерство Мирчи Луческу? Успел лично пообщаться с главным тренером?

- Конечно, очень чувствуется. Он всегда подсказывает. А лично пообщаться еще не успел.

- Как думаешь, Мирча Луческу доволен твоей работой на сборах?

- Это покажет конец сборов.

- Как тебя приняли в первой команде?

- Все просто отлично. Ребята подсказывают, не "давят".