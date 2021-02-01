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Полузащитник увидел разницу в тренировочном процессе Динамо между первой командой и дублем
Вызов на сбор был для него неожиданностью
19-летний полузащитник молодежного состава "
- Вызов на сбор с первой командой был для тебя неожиданным?
- В принципе да. Мне об этом сообщили в момент, сразу после нашей последней игры в Киеве против "Левого берега". Было очень приятно.
- Расскажи, как узнал об этом? Какие были ощущения?
- Ко мне подошел старший тренер "Динамо" U21 Юрий Мороз сказал, что тренироваться в Киеве и полечу с первой командой на сборы. Первой мыслью было: круто! Не ожидал, что это произойдет так рано.
- Насколько сильно чувствуется разница в тренировочном процессе между первой командой и дублем?
- Конечно, в первой команде намного выше скорости, нужно быстрее думать, чтобы все получалось.
- Чувствуется тренерская мастерство Мирчи Луческу? Успел лично пообщаться с главным тренером?
- Конечно, очень чувствуется. Он всегда подсказывает. А лично пообщаться еще не успел.
- Как думаешь, Мирча Луческу доволен твоей работой на сборах?
- Это покажет конец сборов.
- Как тебя приняли в первой команде?
- Все просто отлично. Ребята подсказывают, не "давят".
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