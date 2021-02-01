Довгий спас ПФК Львов от поражения в спарринге с второй командой Северной Македонии

В воскресенье, 31 января, " сине-золотые львы " провели свою вторую контрольную встречу на сборе в Турции. Соперником был северомакедонский "Шкупи".

После уверенной победы львовян со счетом 3:0 в предыдущей контрольной встрече с черногорским "Рударом" болельщики с нетерпением потирали руки в ожидании следующего противостояния. На этот раз «горожанам», впрочем, предстояло встретиться с более плотной оппонентом. ФК "Шкупи" (Скопье) - вторая команда чемпионата Северной Македонии и довольно неплохо показывает себя в текущем сезоне.

Доказывать такие регалии соперники взялись уже с дебютных мгновений поединка. Уже на 10 минуте счет в матче был открыт. Сенегалец Диак со "Шкупи" вывел свою команду вперед. "Горожане", похоже, были немного ошарашены таким развитием событий, поэтому долгий период времени после пропущенного гола игра у них не клеилась. Было немало недоразумений, иногда случались и технические огрехи. По правде говоря, и македонцы лишний раз вблизи ворот львовяне не нагнетали. Вообще первый тайм прошел без какой-то особой живости в атакующих действиях обоих коллективов. Забитый мяч был едва ли не единственной голевой возможности.

Во второй половине поединка игра несколько набрала темп. Прежде всего, такая инициатива шла от «горожан», которые стремились восстановить паритет как можно скорее. Дебютные замены во втором тайме были направлены на атаку. Наставник «Львова» Виталий Шумский течение встречи несколько раз тосував линию нападающих. В основное время, впрочем, нашей команде отличиться так и не удалось. Гол пришел уже в компенсированное арбитром время. После подачи со штрафного наиболее ловким в штрафной зоне "Шкупи" был один из наших новичков Алексей Довгий. Именно он своим ударом установил окончательный счет в противостоянии. 1:1 - "Львов" продемонстрировал характер и отыгрался по ходу тяжелого поединка.

Турецкий сбор львовян будет продолжаться до 6 февраля. В следующих спаррингах встретимся с ФК "Верес" (Ровно) - 3 февраля, а также с ФК "Валмиера" (Латвия) - 5 февраля.

Контрольный матч Турция

31.01.2021

ПФК Львов (Украина) - Шкупи (Северная Македония) 1:1

Голы: Довгий (90 + 2) - Диак (10)

Состав Львова: Костик, Махмутович (Романчук, 66), Михоуби (Лобай, 78), игрок на просмотре (Ременяк, 78), Якимец (Бусько, 25), Брикнер (Крушинский, 78), Фране (Довгий, 46), Эрнест (Грисьо, 59), Шина (игрок на просмотре, 54), Казлаускас (Захаркив, 66), Нич (игрок на просмотре, 59)

Замены: Александр Ильющенков, Максим Серватяк, Максим Комарец, Сабино, Сергей Топчий