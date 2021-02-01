  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Футболист Динамо надеется вернуться на поле через 5-6 месяцев
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Футболист Динамо надеется вернуться на поле через 5-6 месяцев

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок выбыл на полгода

Футболист Динамо надеется вернуться на поле через 5-6 месяцев
Новина українською

Полузащитник "Динамо" U21 Артем Шулянский рассказал о том, как проходит его восстановление, после полученного повреждения крестообразных связок.

Чувствую себя хорошо, уже снял брейс. Думаю, еще несколько дней, и буду ходить без костылей.

Посещаю уже недели две процедуры, по два раза в день. Делают мне фотостимуляции, холод, и конечно же, хожу в зал! Выполняю упражнения на верхний плечевой сустав. Буквально неделю назад начал делать уже упражнения на ноги, приседать понемногу, стабилизацию, делаю еще стимуляцию, которая закачивает мышцы.

Надеюсь, что вернусь на поле месяцев через 5-6, но с такой травмой лучше не торопиться.

Поддерживать ментальное здоровье нужно обязательно. Больше думаю о хорошем, что вернусь сильнее, что все будет в порядке. Конечно, были плохие мысли в первые дни после операции, но нужно было с ними бороться. Когда начал ходить в зал и проходить процедуры, сразу же об этом забыл!", - сказал Шулянский.

Напомним, что футболист получил травму в матче чемпионата U21 против "Колоса" (5:0) и выбыл на полгода.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Динамо U-21 (Киев) Артём Шулянский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Динамо Киев

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...