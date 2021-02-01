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Футболист Динамо надеется вернуться на поле через 5-6 месяцев
Игрок выбыл на полгода
Полузащитник "Динамо" U21 Артем Шулянский рассказал о том, как проходит его восстановление, после полученного повреждения крестообразных связок.
Чувствую себя хорошо, уже снял брейс. Думаю, еще несколько дней, и буду ходить без костылей.
Посещаю уже недели две процедуры, по два раза в день. Делают мне фотостимуляции, холод, и конечно же, хожу в зал! Выполняю упражнения на верхний плечевой сустав. Буквально неделю назад начал делать уже упражнения на ноги, приседать понемногу, стабилизацию, делаю еще стимуляцию, которая закачивает мышцы.
Надеюсь, что вернусь на поле месяцев через 5-6, но с такой травмой лучше не торопиться.
Поддерживать ментальное здоровье нужно обязательно. Больше думаю о хорошем, что вернусь сильнее, что все будет в порядке. Конечно, были плохие мысли в первые дни после операции, но нужно было с ними бороться. Когда начал ходить в зал и проходить процедуры, сразу же об этом забыл!", - сказал Шулянский.
Напомним, что футболист получил травму в матче чемпионата U21 против "Колоса" (5:0) и выбыл на полгода.
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