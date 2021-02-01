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Кривцов жалеет, что Шахтеру не удалось провести на сборах два матча за один день

Премьер-лига
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Игрок отыграл только тайм

Кривцов жалеет, что Шахтеру не удалось провести на сборах два матча за один день
Новина українською

Защитник донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов в интервью клубного медиа поделился мнением после контрольного поединка против "Црвены Звезды" (0:0).

- Сергей, ты провел на поле 45 минут. Как оцениваешь свою игру и команды?

- К сожалению, из-за COVID-19 нам не удалось воплотить в жизнь намеченные планы и провести два матча в день разными составами. Однако, учитывая ситуацию, мы сыграли два тайма по 45 минут различными составами. Встретились с серьезным соперником, участником плей-офф Лиги Европы. Думаю, наш тренерский штаб получил хорошую пищу для размышлений. Матч с таким противником плюс для нашей физической формы и игровой практики.

- Впереди еще два спарринга. На сколько процентов оцениваешь физическую готовность сейчас?

- Уже лучше, чем на первых сборах, понемногу подходим к своей оптимальной формы. Позади большое количество тренировок, спаррингов. Надеюсь, на 3 февраля нам найдут еще одного соперника, чтобы мы смогли провести две игры в один день, и уже будем подходить к официальным поединкам в полной готовности.

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Напомним, что 3 февраля "Шахтер" сыграет со "Слованом" из Братиславы, а 5 февраля против тбилисского "Локомотива".

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В статье: Сергей Кривцов Шахтер (Донецк) Црвена Звезда (Белград) сборы УПЛ
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Источник:
ФК Шахтер

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