Кривцов жалеет, что Шахтеру не удалось провести на сборах два матча за один день

Защитник донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов в интервью клубного медиа поделился мнением после контрольного поединка против "Црвены Звезды" (0:0).

- Сергей, ты провел на поле 45 минут. Как оцениваешь свою игру и команды?

- К сожалению, из-за COVID-19 нам не удалось воплотить в жизнь намеченные планы и провести два матча в день разными составами. Однако, учитывая ситуацию, мы сыграли два тайма по 45 минут различными составами. Встретились с серьезным соперником, участником плей-офф Лиги Европы. Думаю, наш тренерский штаб получил хорошую пищу для размышлений. Матч с таким противником плюс для нашей физической формы и игровой практики.

- Впереди еще два спарринга. На сколько процентов оцениваешь физическую готовность сейчас?



- Уже лучше, чем на первых сборах, понемногу подходим к своей оптимальной формы. Позади большое количество тренировок, спаррингов. Надеюсь, на 3 февраля нам найдут еще одного соперника, чтобы мы смогли провести две игры в один день, и уже будем подходить к официальным поединкам в полной готовности.

Напомним, что 3 февраля "Шахтер" сыграет со "Слованом" из Братиславы, а 5 февраля против тбилисского "Локомотива".