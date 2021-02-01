Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Назарий Волошин признался, что был шокирован приглашением в главную команду Динамо
Не сразу оправился под руководством Луческу
Полузащитник "бело-синих" Назар Волошин - о своем дебюте за первую команду "
- Выпустили на поле, спасибо за это всему тренерскому штабу. Очень доволен, что дали мне шанс.
- Пребывание на сборе с первой командой для тебя - большое удивление? Ты ожидал этого?
- Юрий Леонтьевич Мороз сказал после игры дубля нам с Викентием (брат Назара), что мы будем тренироваться с первой командой. Сначала не понимали, затем через некоторое время пришли в себя и поняли, что надо тренироваться и доказывать все на поле. Вообще не ожидал. Был в шоке.
- Кому в первую очередь сообщил эту новость?
- Родителям сначала, потом ребята узнали. Поздравили, что дали мне такой шанс. Рады за меня.
- Результат не так важен в товарищеском поединке, но проигрывать все равно неприятно...
- Да, неприятно, что вышел на поле и ничего не смог дать команде. Думаю, в следующих играх покажем свой лучший футбол.
- Нервничал, когда выходил на поле?
- Да. Не ожидал. Тренеры, думаю, понимают, что это мой первый матч, может быть мандраж, если сделал какие-то ошибки.
- Соперник удивил чем-то?
- Болгары контролировали мяч, не допускали таких ошибок, как мы.
Популярное сейчас
- Милан на два очка опережает Интер, будущий клуб Коваленко седьмой. Таблица Серии А - 2020/21
- Что там у Коваленко и амбициозные Карпаты из Галича. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- "Ну але то таке". Сегодня Мирон Маркевич празднует юбилей
- Динамо сыграет с Динамо, Шахтёр выиграл только один матч на сборах. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- По душу Ярмолы? Лингард показал упакованные чемоданы. ФОТО
- Сексуальная девушка-хирург футболиста, который вчера променял Милан на Лацио. ФОТО