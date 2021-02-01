Назарий Волошин признался, что был шокирован приглашением в главную команду Динамо

Полузащитник "бело-синих" Назар Волошин - о своем дебюте за первую команду " Динамо " в контрольном поединке с "Лудогорцом" (1:2).

- Выпустили на поле, спасибо за это всему тренерскому штабу. Очень доволен, что дали мне шанс.

- Пребывание на сборе с первой командой для тебя - большое удивление? Ты ожидал этого?

- Юрий Леонтьевич Мороз сказал после игры дубля нам с Викентием (брат Назара), что мы будем тренироваться с первой командой. Сначала не понимали, затем через некоторое время пришли в себя и поняли, что надо тренироваться и доказывать все на поле. Вообще не ожидал. Был в шоке.

- Кому в первую очередь сообщил эту новость?

- Родителям сначала, потом ребята узнали. Поздравили, что дали мне такой шанс. Рады за меня.

- Результат не так важен в товарищеском поединке, но проигрывать все равно неприятно...

- Да, неприятно, что вышел на поле и ничего не смог дать команде. Думаю, в следующих играх покажем свой лучший футбол.

- Нервничал, когда выходил на поле?

- Да. Не ожидал. Тренеры, думаю, понимают, что это мой первый матч, может быть мандраж, если сделал какие-то ошибки.

- Соперник удивил чем-то?

- Болгары контролировали мяч, не допускали таких ошибок, как мы.