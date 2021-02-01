Команда УПЛ проиграла словенскому Марибору в контрольном поединке

В третьем спарринге в Турции " Минай " проиграл 0:3 вице-чемпионам Словении - "Марибору". Пропустили в начале игры и создали еще в первом тайме несколько очень хороших моментов, которые, к сожалению, не реализовали. А в конце матча, когда все силы направили в атаку, нам дважды забили с контратак.

Однако этот спарринг следует занести себе в актив. Ведь на европейском уровне мы еще не играли с командами, которые имеют опыт игр в Лиге чемпионов. Поэтому получили очень полезный опыт. Этот товарищеский поединок команда сыграла по привычной схеме в 3 защитника, 2 латерали, насыщенным центром поля и двумя нападающими.

К сожалению, традиционно для спаррингов в Турции первыми пропустили. После первых 10 минут словенцы заработали угловой и удачно его реализовали - если удар головой мы отбили, то добивание - нет. Играли против очень организованной соперника - словенцы умело действовали как в обороне, так и в атаке, владели с мячом, грамотно выходили из-под прессинга.

Однако закарпатцы не растерялись против таких оппонентов. И ближе к середине тайма сумели наладить свою игру - была командная скорость, которая позволяла продвигать атаки и за которыми не успевали именитые словенцы. Благодаря этому мог моменты были у Угочукву, Шпака, Снежка. Но ударам не хватало точности.

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Наиболее вероятным был шанс у нигерийца - у закарпатцев прошел навес в чужую штрафную, рикошет, и в Уго была возможность с 2 метров расстреливать ворота ударом головой. К сожалению, он получился неудачным - мяч ударился о землю и опустился прямо в руки голкиперу.

Во втором тайме словенцы были уже более осторожными и не давали много пространства «минайцям». Однако и так мы находили атаки - счет сравнивать мог Ахмедзаде, получивший пас в штрафную, развернулся и пробил, но голкипер выбрал правильную позицию и парировал удар.

Так продолжалось до 75 минуты, пока тренерский штаб «Прохожу» решил перестроить игру команды и сделать ее более атакующей. А еще, когда в игру вошло сразу 6 новых футболистов, закарпатцы пошли большим силами в атаку. Этим, к сожалению, воспользовались игроки «Марибора». Их контратаки были просто убийственными - они быстро выходили из обороны и убегали то 2 в 2, то 3 в 3. Как следствие - закарпатцы пропустили еще дважды.

Могли «минайци» в конце матча забить гол престижа. Но Милевскому не хватило совсем немного, чтобы завершить прострел справа в штрафную словенцев, а позже Шиндер не попал в створ с 7 метров - целил в дальний угол, но прошло рядом со штангой.

В итоге проигрываем именитым словенцам 0: 3. Следующий товарищеский матч наша команда проведет во вторник, 2 февраля.

Контрольный матч Турция

31.01.2021

Минай (Украина) - Марибор (Словения) 0:3

"Минай": Каниболоцкий (Попович), Матич (Кополовец), Карась, Малепе, Чушенко (Петрусенко), Кныш (Хахлев), Снежко (Маембе), Нуриев, Ахмедзаде (Шиндер), Шпак (Ткачук), Угочукву (Милевский)