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Коваленко определился с номером, под которым будет выступать за Аталанту

Премьер-лига
(1 голосов)

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Коваленко определился с номером, под которым будет выступать за Аталанту
Новина українською

Полузащитник донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко, который в ближайшее время станет игроком "Аталанты", выбрал себе игровой номер, сообщает Tuttoatalanta.

По информации источника, украинский фуболист выберет себе свободный 20-й номер на спине, под которым он играл в "Шахтере".

Подписание контракта ожидается сегодня, 1 февраля. Также у игрока запланировано медобследование, экскурсия по спортивному центру и знакомство с партнерами по команде.

Ранее сообщалась информация, что контракт хавбека рассчитан до лета 2025 года.

Напомним, что Коваленко подтвердил свой вылет в Бергамо.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко
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Источник:
Tuttoatalanta

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Комментарии (3)
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tolibgan (Запорожье)
01.02.2021 в 13:47
Удачи. Главное что бы игровая практика была. Тогда + для сборной))
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0
0
Sarmat 2019 (Донецк/Одесса)
01.02.2021 в 13:38
Фик его знает, в ШД Витя не впечатлял, пару игр можно вспомнить за все время! Почему его покупает Аталанта, хз! Хотя с селекцией и подбором игроков, в обоих клубах все ок!
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+1
0
Artemanat (Кривой Рог)
01.02.2021 в 13:32
Ещё не известно подписал он контракт или нет,зато уже номер знают
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0
0


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