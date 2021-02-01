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Коваленко определился с номером, под которым будет выступать за Аталанту
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Полузащитник донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко, который в ближайшее время станет игроком "Аталанты", выбрал себе игровой номер, сообщает Tuttoatalanta.
По информации источника, украинский фуболист выберет себе свободный 20-й номер на спине, под которым он играл в "Шахтере".
Подписание контракта ожидается сегодня, 1 февраля. Также у игрока запланировано медобследование, экскурсия по спортивному центру и знакомство с партнерами по команде.
Ранее сообщалась информация, что контракт хавбека рассчитан до лета 2025 года.
Напомним, что Коваленко подтвердил свой вылет в Бергамо.
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