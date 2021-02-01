Игорь Климовский объяснил, почему бразильский новичок еще не присоединился к Олимпику

Главный тренер "Олимпика" Игорь Климовский подвел итоги двух контрольных матчей против "Миная" и черногорской "Будучности", которые закончились ничьей 1:1 и поражением 0:1.

- Спарринг с "Минаем" возник неожиданно?

- Первоначально не было договоренности играть c ними. Но на тот день не было соперника и быстро возник вариант сыграть с нашими соотечественниками. Получился очень интересный матч, а главное - информативный с точки зрения улучшения построения игры. Что-то получалось, а что-то и нет. Видно было, что команда играла на фоне усталости. Тяжеловато, но ничего. Ребята все равно терпели, играли и добились ничьей, которая соответствовала силам на поле. Результат 1:1 закономерен.

- На следующий день проиграли команде "Будучность" из Черногории. Видимо команда физически немного просела?

- Встретились с очень хорошей командой, идущей в чемпионате на первом месте. Первый тайм был за соперником, забили нам с пенальти. У нас были моменты, могли сравнять счет, но не сложилось. А вот второй тайм - мы уже доминировали, но подвела реализация, опять не забили, и как итог проиграли.

- А почему в двух матчах не играл бразильский легионер, подписавший с командой контракт?

- Он еще не прилетел. Это ситуация, похожая с Яя Туре. Если бы он прилетел из Бразилии в Турцию, то ему необходимо было бы находиться 14 дней на самоизоляции. Он присоединится к нам, когда мы вернемся из Анталии.

- Брата Драме все еще просматриваете?

- Да. Правда с "Минаем" он вышел, но через пять минут получил травму спины и был заменен, и не смог сыграть против "Будучности".

- Планируете кого-то еще просматривать или подписать сразу контракт?

- На сборах точно нет. Возможно, появится новичок уже в Украине.

- Дальнейшие планы?

- 4-го играем со львовским "Рухом", 5-го с македонским клубом. И в этот же день возвращаемся в Киев, где начнем готовиться к первой игре с "Динамо".