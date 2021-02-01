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Динамо Киев - Динамо Тбилиси: видео онлайн трансляция
Команда Луческу продолжает подготовку к сезону
Столичный клуб продолжает подготовку к весенней части сезона на полях Турции. После поражения "Лудогорцу", команда Луческу проведет свой второй спарринг. В соперниках "Динамо" из города Тбилиси. Начало сегодняшней встречи в 16:15.
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"Динамо" (Киев) 16:15 "Динамо" (Тбилиси)
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