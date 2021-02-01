Динамо Киев - Динамо Тбилиси: видео онлайн трансляция

Столичный клуб продолжает подготовку к весенней части сезона на полях Турции. После поражения "Лудогорцу", команда Луческу проведет свой второй спарринг. В соперниках "Динамо" из города Тбилиси. Начало сегодняшней встречи в 16:15.

"Динамо" (Киев) 16:15 "Динамо" (Тбилиси)