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Динамо Киев - Динамо Тбилиси: видео онлайн трансляция

Премьер-лига
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Команда Луческу продолжает подготовку к сезону

Динамо Киев - Динамо Тбилиси: видео онлайн трансляция
UA-Футбол
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Столичный клуб продолжает подготовку к весенней части сезона на полях Турции. После поражения "Лудогорцу", команда Луческу проведет свой второй спарринг. В соперниках "Динамо" из города Тбилиси. Начало сегодняшней встречи в 16:15.

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"Динамо" (Киев) 16:15 "Динамо" (Тбилиси)

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В статье: Динамо (Киев) Динамо (Тбилиси)
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