Без победителя. Колос дал бой белорусскому Руху

" Колос " в воскресенье, 31-го января, провел в Турции очередной спарринг - на этот раз команда Руслана Костышина встретились с 8-й командой чемпионата Беларуси "Рух" (Берестя) и разошлась миром 2:2.

У ковалевцев гол с пенальти провел Владимир Лысенко, а второй мяч - на счету вице-капитана Вадима Милько, который отличился в начале второй половины.

Читайте также Источник: Селезнева отчислили из Колоса за грубое нарушение режима

Контрольный матч Турция

31.01.2021

Колос (Ковалевка, Украина) - Рух (Берестя, Беларусь) - 2:2 (1:2)

Голы: Лысенко (13-пен.), Милько (48) - Савицкий (17), Бакай (23)

Колос: Кучеренко (Кучерук, 46), ИНП (Ром, 46), Новак, Милько, Зозуля, Мораренко, ИНП, Лысенко (Нгамба, 70), Ильин, Исаенко, Селезнев (Данфа, 10 Костышин, 46).