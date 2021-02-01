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Без победителя. Колос дал бой белорусскому Руху
Последний матч Селезнева?
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У ковалевцев гол с пенальти провел Владимир Лысенко, а второй мяч - на счету вице-капитана Вадима Милько, который отличился в начале второй половины.
Контрольный матч Турция
31.01.2021
Колос (Ковалевка, Украина) - Рух (Берестя, Беларусь) - 2:2 (1:2)
Голы: Лысенко (13-пен.), Милько (48) - Савицкий (17), Бакай (23)
Колос: Кучеренко (Кучерук, 46), ИНП (Ром, 46), Новак, Милько, Зозуля, Мораренко, ИНП, Лысенко (Нгамба, 70), Ильин, Исаенко, Селезнев (Данфа, 10 Костышин, 46).
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