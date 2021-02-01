  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Без победителя. Колос дал бой белорусскому Руху
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Без победителя. Колос дал бой белорусскому Руху

Премьер-лига
(1 голосов)

Последний матч Селезнева?

Без победителя. Колос дал бой белорусскому Руху
Новина українською

"Колос" в воскресенье, 31-го января, провел в Турции очередной спарринг - на этот раз команда Руслана Костышина встретились с 8-й командой чемпионата Беларуси "Рух" (Берестя) и разошлась миром 2:2.

У ковалевцев гол с пенальти провел Владимир Лысенко, а второй мяч - на счету вице-капитана Вадима Милько, который отличился в начале второй половины.

Читайте такжеИсточник: Селезнева отчислили из Колоса за грубое нарушение режима

Контрольный матч Турция

31.01.2021

Колос (Ковалевка, Украина) - Рух (Берестя, Беларусь) - 2:2 (1:2)

Голы: Лысенко (13-пен.), Милько (48) - Савицкий (17), Бакай (23)

Колос: Кучеренко (Кучерук, 46), ИНП (Ром, 46), Новак, Милько, Зозуля, Мораренко, ИНП, Лысенко (Нгамба, 70), Ильин, Исаенко, Селезнев (Данфа, 10 Костышин, 46).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Селезнев Руслан Костышин спарринг Колос (Ковалевка) Рух (Брест)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Колос

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...