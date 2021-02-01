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Мариуполь прекратил сотрудничество с хавбеком

Премьер-лига
(1 голосов)

Теперь молодой игрок стал свободным агентом

Мариуполь прекратил сотрудничество с хавбеком
Новина українською

"Мариуполь" прекратил сотрудничество с 20-летним полузащитником Вячеславом Велевым.

Украинский хавбек пополнил ряды "азовцев" в сентябре прошлого года.

За это время футболист провел 3 матча в Премьер-лиге и 5 игр в молодежном чемпионате.

Напомним, что в "Мариуполь" вернулся вингер Владислав Вакула, который пробыл две недели в аренде с черниговской "Десной".

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В статье: ФК Мариуполь Азовец (Мариуполь) Мариуполь Вячеслав Велев
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Источник:
ФК Мариуполь

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