Мариуполь прекратил сотрудничество с хавбеком

"Мариуполь" прекратил сотрудничество с 20-летним полузащитником Вячеславом Велевым.

Украинский хавбек пополнил ряды "азовцев" в сентябре прошлого года.

За это время футболист провел 3 матча в Премьер-лиге и 5 игр в молодежном чемпионате.

Напомним, что в "Мариуполь" вернулся вингер Владислав Вакула, который пробыл две недели в аренде с черниговской "Десной".