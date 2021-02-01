Премьер-лига
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Защитник Днепра-1 объяснил, над чем команде осталось поработать на сборе
И когда выйдут на 100% "заряда"
Защитник левого фланга (латераль) "
Очень хорошо, что предусмотрели выходные. Мы немного перезагрузились. Были дома, отдохнули, и с новыми силами - в бой.
Плавно выходим на свои 100%. Остается поработать над тактикой - и все будет хорошо. Хочется доказать, что мы случайно занимаем последнее место в турнирной таблице.
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Источник:Футбол News
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