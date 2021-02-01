Защитник Днепра-1 объяснил, над чем команде осталось поработать на сборе

Защитник левого фланга (латераль) " Днепра-1 " Владислав Дубинчак вернулся после коротких выходных с Украины на сбор своей команды в Турцию и в разговоре с ТК Футбол указал на краткосрочные задачи днепровцев.

Очень хорошо, что предусмотрели выходные. Мы немного перезагрузились. Были дома, отдохнули, и с новыми силами - в бой.

Плавно выходим на свои 100%. Остается поработать над тактикой - и все будет хорошо. Хочется доказать, что мы случайно занимаем последнее место в турнирной таблице.