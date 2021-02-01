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Защитник Днепра-1 объяснил, над чем команде осталось поработать на сборе

Премьер-лига
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И когда выйдут на 100% "заряда"

Защитник Днепра-1 объяснил, над чем команде осталось поработать на сборе
Новина українською

Защитник левого фланга (латераль) "Днепра-1" Владислав Дубинчак вернулся после коротких выходных с Украины на сбор своей команды в Турцию и в разговоре с ТК Футбол указал на краткосрочные задачи днепровцев.

Очень хорошо, что предусмотрели выходные. Мы немного перезагрузились. Были дома, отдохнули, и с новыми силами - в бой.

Плавно выходим на свои 100%. Остается поработать над тактикой - и все будет хорошо. Хочется доказать, что мы случайно занимаем последнее место в турнирной таблице.

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В статье: СК Днепр-1 Владислав Дубинчак Днепр-1
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Источник:
Футбол News

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