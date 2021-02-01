(Анти) Герой футбольного дня. Дмитрий Михайленко

В последнем матче "Пафоса" под руководством Дмитрия Михайленко (поражение 1:4 от АЕК) на поле не было ни одного киприота. Четверо местных исполнителей были в заявке, так и не поднявшись со скамейки запасных. А на поле – только интернационал. Начиная с аргентинца и заканчивая финнами.

Дмитрий Михайленко владеет английским, но это не помогло ему найти подход к команде. Не помогли и знания тактики: в шестнадцати матчах, проведенных у руля "Пафоса", украинец использовал пять различных тактических модификаций: 4-4-2 (double 6); 3-4-2-1; 4-1-3-2; 4-3-3, 4-1-4-1.

Трудно сравнивать кипрский этап карьеры Дмитрия Михайленко с его работой в "Днепре" и "Днепре-1". За рубежом тренер получил значительно меньше времени, чем дома, однако средние показатели набранных за матч очков свидетельствуют о существенном понижение уровня производительности. Если в "Днепре" Михайленко в среднем набирал по 1,31 очка за матч, в "Днепре-1" – по 1,89, то в "Пафосе" этот показатель составляет 1,21.

Команда вылетела из Кубка Кипра, в чемпионате с четырнадцати участников после 22-х туров находится в нижней части турнирной таблицы. Катастрофически неудачно для Михайленко сложился января 2021-го года: в шести матчах – четыре поражения, одна большая победа (5:0) и одна невнятная ничья (0:0). И это при том, что дебютировал на посту Михайленко весьма хорошо – с победы 3:0 над "Кармиотисса". Лучший дебют выдался у Михайленко только во время его работы с "Днепром" в УПЛ. Тогда первый матч турнира Михайленко выиграл у "Волыни" 5:0.

В Украине у него репутация качественного, вдумчивого тренера. И не факт, учитывая результаты "Днепра-1" после увольнения Михайленко, что решение руководства днепровского клуба не было ошибкой. А вот провал на Кипре уже настораживает.

Дальше – два варианта: либо взять пазу и перевести дыхание, либо немедленно цепляться за другие предложения, чтобы доказать, что последние события были просто черной полосой в жизни.