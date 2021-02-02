Акценты. Зачем мы ходим на футбол, или Вернуть Кузьмича

Разговор может показаться несвоевременным. Тут бы хоть вообще дождаться разрешения проводить матчи со зрителями, а он вишь куда загнул…

Как сказать, ребята. Если мы с вами оптимисты, и верим в то, что этот день не за горами, то следует принять во внимание, что после долгого вынужденного воздержания народ может охотно пойти на футбол.

При условии, что цены на билеты будут разумными, при всех своих негараздах, и даже именно ради того чтобы отвлечься от них хотя бы на эти пару часов. Когда этот светлый день наконец-то настанет, считаю, у УПЛ будет шанс на повышение зрительского интереса к ее матчам. Главное – не проворонить его. Не упустить момент перезагрузки.

Подобно тому, как в СССР было принято брать за основу для сравнения экономических показателей 1913 год – последний мирный в царской России, так и мы вполне можем отталкиваться от 2013-го. По крайней мере, говоря сегодня о нашем футболе. Ибо наступившие после него семь тощих лет нормой для УПЛ никак не назовешь.

Средняя посещаемость матчей чемпионата Украины в сезоне 2013-2014 составила около 11 тысяч человек. Годом ранее – на полторы тысячи больше, и это был наш максимум.

Эта цифра вполне может оказаться завышенной, ибо приписки в этом деле, похоже, стали у нас правилом.

Сегодня в это верится с трудом, но 30-40 лет назад тенденция официальной статистики была прямо противоположной. Когда по стадиону объявляли количество присутствующих на игре зрителей, сами зрители поворачивались друг к другу и, не без гордости, уточняли: "Это – без учета безбилетников!".

Задумывались ли вы над тем, что ходить на стадион – еще вовсе не означает быть зрителем? И далеко не каждый зритель может быть классифицирован, как болельщик. К чему я клоню? К тому, что, как это ни прискорбно, реальное количество настоящих болельщиков сегодня представляет собой еще менее отрадную цифру. Это – факт.

Начнем с того, что не каждый из пришедших на матч, может считаться любителем футбола. Выпускник спортивной школы, не ставший игроком команды мастеров только потому, что не выдержал конкуренции со стороны более талантливых и более удачливых, может быть кем угодно, только не любителем.

Можем договориться считать его полупрофессионалом. Хотя я убежден: если, при этом, он получает деньги за футбол – он профессионал по определению.

Взгляд такого зрителя на то, что происходит на поле, кардинально отличается от классического наива болельщика. Он смотрит на игру словно бы изнутри, пропуская все ее коллизии через себя. И, в то же время, он – не столько сопереживает команде, сколько внимательно наблюдает за ее действиями.

Он может дать ей одобрительную оценку, но точно так же, как если бы он похвалил соперника после своей игры: да, в порядке ребята – повозили нас сегодня (или поупирались). Его девиз: "Плавали – знаем!", и он должен мнить себя стратегом, видя бой со стороны.

Это для него работают на украинском телевидении все комментаторы подряд. Это ему подробно рассказывают о тактических построениях и стратегических концепциях тренеров, что на большинство любителей футбола навевает скуку, либо попросту проходит мимо их ушей.

Он ходил, ходит, и будет ходить на футбол. Потому что это – естественная составляющая его жизни. Но он всегда будет воспринимать увиденное критически, и подвергать его профессиональному анализу. Он – зритель, но не болельщик, у которого душа болит за любимую команду, и сердце уходит в пятки в момент удара по ее воротам.

Такие, как он, составляют весьма невеликую часть посетителей стадионов "благополучных" футбольных держав. Но на нашем безрыбье сегодня они – сплошь и рядом. Хотя, следует признать, и среди них встречаются исключения, когда экс-профи трансформируется в обычного "болелу". Но это – именно исключения.

Остальных следует вычесть из уменьшаемого под названием "количество присутствующих на стадионе", для того чтобы получить разность: "болельщики". И не только их.

Не каждого из пришедших на футбол, на самом деле, можно считать и любителем футбола. Не всяк тот болельщик, кто шумит. Речь о так называемых "ультрас", "хулиганах" и им подобных, а также радостно к ним примыкающих.

Охотно верю, что ядро этих полудиких молодежных формирований составляют те, кем движет идея поддержки любимой команды. Но значительную часть тех, кто вокруг него кучкуется (а порой и большинство) привлекает отнюдь не это.

Футбол для них – главным образом повод. Пользуясь которым, они получают возможность дать выход бурлящей в них энергии. Принципиальную роль играет то, что они ведут себя не так, как обычные члены общества. У них – свои правила поведения, ценности и "заморочки". Они – "на своей волне".

Как правило, должен присутствовать элемент протеста и образ врага. В этом смысле, на стадионе недостаточно поддерживать своих – необходимо еще и оскорблять чужих. Отсюда же "растут ноги" у некоторых из стычек с представителями органов правопорядка.

Агрессивно настроенная часть таких "болельщиков" использует футбольный матч, как возможность спровоцировать конфликт, затеять драку. Это они иной раз переключают внимание остальной публики с поля на их трибуну, где разворачиваются "боевые действия".

Один знакомый журналист как-то "открыл мне глаза". Дескать, футбол для того и существует, на самом-то деле, чтобы люди на стадионе "выпускали пар". То есть мы приходим сюда для того, чтобы оставлять здесь свой негатив? А я-то, простодушный, всю жизнь шел смотреть игру!..

Кстати, теория не работает. Пример: после одного из матчей псевдоболельщики дружно рванули громить шаурмистов. Причем, пострадали "за компанию" и пиццеристы. "Ну, в семье – не без урода!" - только и оставалось сказать нашему теоретику.

Но вернемся к нашим "фанатам". Именно в кавычках, поскольку, если и есть среди них люди, фанатично преданные футбольной команде, то таких – явное меньшинство. Остальным просто нравится пошуметь, потусоваться, поискать приключений на свои мягкие части тела на выезде.

Да одна дорога чего стоит! А где еще можно устроить такие групповые пляски с голым торсом напоказ? Пьянящее чувство вседозволенности, плюс ощущение собственной значимости (мнимой, естественно). Ни фига себе, мы – фаны "Динамо" (или как они там сами предпочитают себя называть)! Имя клуба в данном контексте несущественно – можете вставить в трафарет любое другое.

Еще я бы сравнил их с баскетбольными группами поддержки. Разница в том, что девочки во дворце спорта имеют больше времени для того, чтобы понаблюдать за игрой. Не удивлюсь, если и разбираются они в ней не хуже мальчиков со стадиона.

Ведь тем просто некогда бывает уследить за событиями на поле – они заняты слишком важным и ответственным делом! Вспоминается фраза из старого фильма: "У вас своя свадьба, у нас – своя!"

Я знаю, о чем говорю: доводилось смотреть матч в окружении таких "болельщиков" еще в советское время, когда их было поменьше и были они куда более робкими. Так вот, хоть игра была с целым "Спартаком", и забито было не то четыре, не то пять голов, я ничего в ней не понял и толком не увидел. Я - который отчаянно к этому стремился!

Вы думаете, они сами, кроме счета, во что-то "врубились"? А зачем? Разве за этим ходят на футбол?

Со мной работали двое ребят – далеко не худшие представители тех, о ком идет речь. Воспитанные, неглупые, серьезные (насколько можно быть серьезным в их возрасте). Один из них после матча спрашивал, как забивались мячи: сам был на игре, но было не до этого. Другой мог узнать на поле трех-четырех игроков, и этого ему было вполне достаточно.

Они - болельщики? Ответьте на этот вопрос сами. Но не зрители – это железно.

Таких посетителей стадиона в последнее время, пожалуй, что становится больше. Но они приходят на футбол не ради футбола. Не хочу их всех стричь под одну гребенку, но, в массе своей, эти люди ищут здесь совсем не это.

И, как показывает опыт предшествующих лет, со временем большинство из них со спокойной душой забывает о своем юношеском увлечении. Я бы не числил таких в болельщиках. С тем же успехом они могут превратиться в фанатов рок-группы или в активистов Клуба любителей пива. Главное, чтобы был повод "отвязаться". Обычный возрастной синдром.

Всегда (кроме тех случаев, когда на улице непогода) есть определенный процент совершенно далеких от футбола людей, случайно забредших на стадион из любопытства. Чаще всего они это делают в первый и последний раз. Тем более - у нас, и уж тем паче – сейчас.

Будь стадион заполнен, мы бы о них и не вспомнили. Но, с уменьшением общего количества зрителей на трибунах, удельный вес этих "пассажиров" потихонечку возрастает. Вычтем и этот, пусть незначительный, процент.

Теперь давайте посмотрим, что представляет собой "сухой остаток". Начнем с "осколков старого мира", достойных одновременно уважения и сожаления. Это люди, для которых увлечение спортом на зрительском уровне – диагноз. Некогда пристрастившись к этому легкому и безобидному "наркотику", они уже не мыслят себя без него.

Им как воздух необходима ежедневная доза информации о спортивных событиях. А личное присутствие приносит гарантированный кайф.

Это для них придумана статистика. Это их можно увидеть на заурядном матче городского первенства, на других спортивных играх. Это они "терроризируют" журналистов телефонными звонками, проверяя последнюю сплетню или просто пытаясь узнать хоть какую-то новость. Уж они-то точно никуда не денутся с нашей "подводной лодки"!

Их не так уж и много сегодня, и постепенно становится меньше. Для многих им подобных более привлекательными оказались другие "наркотики": букмекерские конторы, игровые автоматы, компьютерные игры и прочий опиум для народа. "Последние из могикан" же верны спорту. Но главное для них – быть в курсе событий. Не выпасть с конвейера.

Очень хорошо понимаю этих людей, поскольку сам реально мог разделить их участь. Однако у меня обнаружился иммунитет к зависимостям. Наверное, все-таки, к счастью…

Самый заметный отряд "армии" болельщиков составляют члены официального фан-клуба команды. Увешанные символикой и атрибутикой, дефилирующие по городу под звуки клубных гимнов и песен, раздающихся из их авто, и шелест знамен, колышущихся на ветру.

Это они сидят в первых рядах во время встреч с командой. Это они обеспечивают должный звуковой фон и комфорт во время этих встреч. Это они встречают футболистов в аэропорту. Это их нам любит демонстрировать местное ТВ (причем, одних и тех же).

Некоторые из них выросли из тех же бывших "ультрас".

Это действительно настоящие болельщики. К примеру, когда-то в Одессе они, за собственные деньги, приобрели и разместили в интернете видеозапись легендарных матчей "Черноморца" с "Вердером" и "Реалом".

Но, во-первых, этих бойцов далеко не так много, как хотелось бы. Со стороны кажется, что им просто нравится сам фанатский ритуал, образ жизни. Они получают удовольствие уже от этого; горды своим особым положением среди болельщиков; ощущают себя их элитой, кастой, "особами, приближенными к команде". В принципе, им этого хватает.

Но утверждать, что количество зрителей на трибунах будет прирастать именно фан-клубовцами, как минимум, спорно. Ибо узок круг этих революционеров, и страшно далеки они от народа. Во всяком случае, здесь дело не только в активности фан-клуба, но, в первую очередь, в игре команды.

Во-вторых, в свое время, заходя пару раз на гостевую фанатского сайта, я был слегка ошарашен. Чтобы понять, что здесь общаются болельщики футбольного клуба, пришлось перелистать не одну страницу. Да что там: я не сразу понял, на каком языке происходит это общение! Возможно, мне просто так везло, и обычно все обстоит иначе.

Не хочу обижать и этих ребят, но сегодня они больше ассоциируются с массовиками-затейниками, для которых "заводить" толпу – работа. Причем, не всегда благодарная.

Нам остается поговорить о еще одной, последней категории посетителей стадиона. Она же, на мой взгляд, определяющая.

Все прочие, как Вы уже поняли, будут приходить на стадион и дальше приблизительно в том же количестве, обеспечивая необходимый минимум присутствующих на матче. А этот минимум, к слову, в Одессе в благополучные времена составил менее 3 процентов от общего количества зрительских мест. Кто же все остальные?

"Кузьмичи". Так называют их те, кто приходит на стадион покричать и обратить на себя внимание. Называют тех, кто, в отличие от них, хочет просто посмотреть футбол. Это для них был построен стадион, если кто не в курсе. Это от них, и только от них зависит, будет ли он еще хоть раз в этой жизни забит под завязку.

Кузьмич приходит на матч не демонстрировать соседям по трибуне свою футбольную эрудицию. Не участвовать в околофутбольном шоу. Не в поисках "дозы" и не в силу привычки. Кузьмич идет на игру футболистов. Как шел бы в театр на игру актеров. Зритель в ожидании зрелища.

Он идет на футбол, как на праздник. Ему "впарили", что сегодня это немыслимо без "волшебной флейты". Он поверил, потому что уже не представляет себе Новый год без петард и День рожденья без караоке. Вот и тянет "каку" в рот…

Его познания могут сводиться к тому, что он услышит на стадионе от диктора. Встречаются и более продвинутые "кузьмичи". В любом случае, их интересует, в первую очередь, само действо, а не его контекст и подоплека. Кузьмич поаплодирует выходу своей команды на поле, после чего будет ждать, что же она ему сегодня покажет.

Кто сказал, что он должен постоянно ее подбадривать и подстегивать? Это ведь ОН заплатил за право находиться в эти два часа на стадионе, не так ли? Для футболистов же игра – это работа, за которую ИМ платят. Вот пусть и показывают, как они умеют играть.

Игра первична – реакция на нее вторична, а как же иначе? Будут стараться – заслужат сдержанное одобрение. Покажут класс – получат аплодисменты. Проявят настоящую волю к победе – и раскочегарится наш Кузьмич на полную катушку!

Он приходит сюда смотреть не на табло. И тактические замыслы его мало волнуют. Ему нужно, чтобы в одно прекрасное мгновенье он оказался подброшенным неведомою силой вверх в ликующем порыве. Но и зевать с тоскою ради единственного такого мига весь матч он тоже несогласен.

Кузьмич не лыком шит. Ты хоть турнирной таблицей тычь в лицо, хоть о кадровых проблемах вещай, хоть о финансовых – ему игру подавай интересную да борьбу неподдельную.

Он может выбраться на футбол один раз за сезон, а то и за несколько. Разочаруется в этот раз – и пишите письма мелким почерком! Видел он этот ваш "Черноморец", спасибо! Лучше по телеку посмотрит, чего поинтереснее. Имеет право, между прочим. И сам ходить не будет, и у других кузьмичей охоту отобьет.

Зато уж если угодят Кузьмичу, испытает он эту самую эйфорию, или хоть просто не пожалеет о том, что был на футболе – тут уж жди его в гости и на следующий раз. Глядишь, уже с Иванычем, а то и с Петровичем впридачу. Кузьмичи – соль земли нашей, тот самый "средний класс" между "спецами" и "фанатами". Это они приводят с собой сыновей, готовя болельщицкую смену.

Если клуб действительно хочет вернуть зрителя на трибуны, для начала он должен четко себе его представлять. Уважаемый г-н ФК! Ваш потенциальный зритель, которого Вы хронически недосчитываетесь в последнее время, – Кузьмич. Все, что ему нужно – интересная игра в исполнении Вашей команды. Будет игра – будет и зритель.

Естественно, не в одночасье. Сейчас, мне кажется, ситуация благоприятна тем, что "кузьмичи", соскучившиеся по живому футболу, могут поверить в то, что и команда так же соскучилась по ним. Грамотно построенная реклама может привлечь на стадион большее их количество, чем это было до карантина.

А дальше – все будет зависеть от игры футболистов и их желания выиграть. Кузьмич – он не фраер, все видит. Широко открытыми глазами. Но Кузьмича надо уважать. Если, конечно, Вы играете для зрителя. Чего Вам от всей души желаю…

Какие навскидку видятся трудности?

Экономические – обнищание наших "кузьмичей", которое способно отбить охоту к развлечениям, когда на повестке дня хлеб наш насущный.

Политические – наши стадионы превращены в трибуну для проявления патриотических чувств, а обыватель-кузьмич идет сюда, чтобы отдохнуть, в том числе, и от политики.

И социальные – кузьмич не будет платить за то, чтобы вместе с сыном слушать взрывы и вдыхать их аромат, из-за того что кучка дебилов (а как ему еще их назвать?) хозяйничает на футбольном стадионе.

Не говоря уже о качестве игры. Оно упало ниже плинтуса после 2013 года, но затем все это время потихонечку росло. На мой взгляд, в прошлом сезоне оно было уже более-менее приемлемым. Парадоксально, но в период карантина я убедился в том, что отсутствие зрителей на нем не больно-то и сказалось.

Куда ощутимее ударило по качеству искусственное расширение "вышки". Из откровенно слабой первой лиги туда пришли сразу три клуба, которые пока способны лишь на выгрызание очков, и почти каждый матч которых смотрится с трудом. Заявляю это ответственно – как зритель, так или иначе, отсмотревший все игры этого сезона.

Пока я не вижу никакой пользы для УПЛ от такого пополнения, кроме ущерба для ее имиджа в глазах потенциальных посетителей стадионов. Разумеется, не считая болельщиков самих "пришельцев". Максимальное количество которых на отдельно взятом домашнем матче превысило аж четыре тысячи человек – в прошлом сезоне. Когда их команды были на гребне волны…

Но, впрочем, песня не о них, а о любви. О взаимных пылких чувствах наших футбольных клубов и их болельщиков, от которых, по большей части, остались одни воспоминания. И теперь, будучи уже хорошо информированным оптимистом, скажу вам так. Мы говорили о том, как вернуть зрителей на трибуны? Боюсь, что скорее о том, почему это невозможно.

Взглянул на турнирную таблицу и понял, что трети-четверти участников УПЛ нормальное количество зрителей в обозримом будущем по-любому не светит. Потому что и болельщиков-то у них по разным причинам почти нет. Тогда о чем это я? С другой стороны, а поговорить?