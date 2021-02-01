Селезнев три раза нарушил режим в Колосе - СМИ

Накануне " Колос " отчислил 35-летнего нападающего Евгения Селезнева. Он оставил лагерь команды в Турции и поехал в Киев.

Селезнев был отчислен за грубое нарушение спортивного режима. Причем это произошло не впервые.

В первых двух случаях Селезнева простили и выдали последнее "китайское предупреждение".

Когда Евгений проигнорировал и его, терпение руководства клуба закончилось.

В этом сезоне Евгений сыграл за "Колос" 10 матчей в чемпионате Украины, забил 5 голов (все с пенальти) и отдал 1 голевую передачу.