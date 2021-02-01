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Селезнев три раза нарушил режим в Колосе - СМИ
Вынужден был уйти
Накануне "
Селезнев был отчислен за грубое нарушение спортивного режима. Причем это произошло не впервые.
В первых двух случаях Селезнева простили и выдали последнее "китайское предупреждение".
Когда Евгений проигнорировал и его, терпение руководства клуба закончилось.
В этом сезоне Евгений сыграл за "Колос" 10 матчей в чемпионате Украины, забил 5 голов (все с пенальти) и отдал 1 голевую передачу.
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Источник:sport.ua
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Комментарии (6)
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sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
01.02.2021 в 16:11
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
01.02.2021 в 16:05
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
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sergkir
01.02.2021 в 15:08
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Sarmat 2019 (Донецк/Одесса)
01.02.2021 в 14:59
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ysebe1970 (Бровары)
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