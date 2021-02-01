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Селезнев три раза нарушил режим в Колосе - СМИ

Премьер-лига
(3 голосов)

Вынужден был уйти

Селезнев три раза нарушил режим в Колосе - СМИ
Новина українською

Накануне "Колос" отчислил 35-летнего нападающего Евгения Селезнева. Он оставил лагерь команды в Турции и поехал в Киев.

Селезнев был отчислен за грубое нарушение спортивного режима. Причем это произошло не впервые.

В первых двух случаях Селезнева простили и выдали последнее "китайское предупреждение".

Когда Евгений проигнорировал и его, терпение руководства клуба закончилось.

В этом сезоне Евгений сыграл за "Колос" 10 матчей в чемпионате Украины, забил 5 голов (все с пенальти) и отдал 1 голевую передачу.

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В статье: Евгений Селезнев Колос (Ковалевка)
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (6)
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sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
01.02.2021 в 16:11
А каким образом нарушил-то? Да еще и 3 раза
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0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
01.02.2021 в 16:05
Лишняя хромосома сказывается
Ответить
0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
01.02.2021 в 15:48
Безславний кінець кормільця
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0
0
sergkir
01.02.2021 в 15:08
Нормально играл в своё время, так уйди ж красиво и вовремя! А так дэбила кусок
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+4
0
Sarmat 2019 (Донецк/Одесса)
01.02.2021 в 14:59
Селя хотел и рыбку съесть и на х.. сесть! Не выдержал...))) Пора на пенсию!
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+3
0
ysebe1970 (Бровары)
01.02.2021 в 14:51
35 годиков ... Он же дед... А ему режим..
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0
0


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