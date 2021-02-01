Караваев: Луческу обращает внимание на каждую ошибку в тренировочном процессе

Защитник "Динамо" Александр Каравев рассказал о работе Мирче Луческу на сборах.

- Александр, как переносятся нагрузки Мирчи Луческу на сборах "Динамо"?

- Не буду лукавить, усталость присутствует. Но на сборах по-другому и не бывает. Сейчас идет большой объем физической работы. Хотя не могу сказать, что акцент на чем-то одном. Луческу уделяет внимание всем аспектам

- Какие новшества заметили на зимних сборах, которые румынский тренер впервые проводит с "Динамо"?

- Он скрупулезен во всем. Обращает внимание на каждую ошибку. Может остановить игровое упражнение, показать и рассказать, как надо его делать правильно, подсказывает. Видно, что Луческу живет футболом 24 часа в сутки. Он требует, чтобы мы постоянно совершенствовали то, что узнали во время тренировочного процесса, - рассказал Александр.