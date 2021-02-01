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Караваев: Луческу обращает внимание на каждую ошибку в тренировочном процессе
Украинский игрок - о сборах в Турции
Защитник "Динамо" Александр Каравев рассказал о работе Мирче Луческу на сборах.
- Александр, как переносятся нагрузки Мирчи Луческу на сборах "Динамо"?
- Не буду лукавить, усталость присутствует. Но на сборах по-другому и не бывает. Сейчас идет большой объем физической работы. Хотя не могу сказать, что акцент на чем-то одном. Луческу уделяет внимание всем аспектам
- Какие новшества заметили на зимних сборах, которые румынский тренер впервые проводит с "Динамо"?
- Он скрупулезен во всем. Обращает внимание на каждую ошибку. Может остановить игровое упражнение, показать и рассказать, как надо его делать правильно, подсказывает. Видно, что Луческу живет футболом 24 часа в сутки. Он требует, чтобы мы постоянно совершенствовали то, что узнали во время тренировочного процесса, - рассказал Александр.
Напомним, что киевское "Динамо" на втором тренировочном сборе в Турции провело первый спарринг и уступило болгарскому "Лудогорца" (1: 2).
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