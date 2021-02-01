Дождь не помеха для Динамо. Как футболисты готовились к контрольному матчу

Турция вновь наградила тренировочные сборы киевлян холодным дождем. Но это не повлияло на подготовку подопечных Мирчи Луческу в дерби с "Динамо" (Тбилиси).

В хорошем настроении киевская команда провела утреннюю предигровую тренировку перед контрольной встречей.

Напомним, что матч с тбилисским "Динамо" начнется уже через несколько часов - в 16:15 по киевскому времени.