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Дождь не помеха для Динамо. Как футболисты готовились к контрольному матчу
Команда провела утреннюю тренировку
Турция вновь наградила тренировочные сборы киевлян холодным дождем. Но это не повлияло на подготовку подопечных Мирчи Луческу в дерби с "Динамо" (Тбилиси).
В хорошем настроении киевская команда провела утреннюю предигровую тренировку перед контрольной встречей.
Напомним, что матч с тбилисским "Динамо" начнется уже через несколько часов - в 16:15 по киевскому времени.
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Источник:Динамо Киев
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