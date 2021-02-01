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Селезнева отчислили из Колоса из-за состояния алкогольного опьянения, в котором тот прибыл на контрольный матч

Премьер-лига
(1 голосов)

Не удержался

Селезнева отчислили из Колоса из-за состояния алкогольного опьянения, в котором тот прибыл на контрольный матч
UA-Футбол
Новина українською

Евгений Селезнев вчера был отчислен из Колоса. По прямой и принципиальной инициативе главного тренера Руслана Костышина. В комментарии UA-Футбол тренер сказал, что не желает говорить о ситуации вокруг 35-летнего нападающего. Было известно только, что Селезнев "грубо нарушил режим".

И вот из собственных источников UA-Футбол удалось узнать немного больше. Нарушение режима - это состояние алкогольного опьянения. В неадекватном состоянии Селезнев прибыл на контрольную игру против Руха из города Брест (сборы проходят в турецкой Анталье) и сразу был отчислен из команды.

На официальном сайте Колоса указано, что Евгений Селезнев провел на поле десять минут, после чего был заменен. Наши источники говорят, что нападающий не играл вообще, а был исключен Костышиным из состава и клуба сразу после того, как выяснилось, что Селезнев пьян.

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В статье: Евгений Селезнев Руслан Костышин Колос (Ковалевка)
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Комментарии (5)
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Evhen777 (Luhansk)
01.02.2021 в 16:13
из конспирологии и пророчества..30 января Селезнев заявляет: Если увидимся с Милевским на сборах в Турции, то Украина потеряет двух игроков....ждёмс 2 серии)))..в этих бумерангах судьбы даже Рух поучаствовал, внимание, откуда - из Бреста!!! от судьбы не уйдёшь)))))
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Юра с Амура (Дніпро)
01.02.2021 в 16:04
Ценный игрок. Не пропадёт. Ждём всплытия в Рухе или Минае. Хотя Кубань вероятнее...
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dimonxman again (London)
01.02.2021 в 16:04
Дк гляньте на фото, он и на презентации пьяным был. Глаза видели что брали, а теперь алкоголика обвиняют в пьянстве.
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karpatoman (Львів)
01.02.2021 в 15:33
Одного вже патєрялі.
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ещё не специалист (Кривой Рог)
01.02.2021 в 15:57
Надо было и не находить, то что "патєрялі"
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