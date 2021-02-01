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Селезнева отчислили из Колоса из-за состояния алкогольного опьянения, в котором тот прибыл на контрольный матч
Не удержался
Евгений Селезнев вчера был отчислен из Колоса. По прямой и принципиальной инициативе главного тренера Руслана Костышина. В комментарии UA-Футбол тренер сказал, что не желает говорить о ситуации вокруг 35-летнего нападающего. Было известно только, что Селезнев "грубо нарушил режим".
И вот из собственных источников UA-Футбол удалось узнать немного больше. Нарушение режима - это состояние алкогольного опьянения. В неадекватном состоянии Селезнев прибыл на контрольную игру против Руха из города Брест (сборы проходят в турецкой Анталье) и сразу был отчислен из команды.
На официальном сайте Колоса указано, что Евгений Селезнев провел на поле десять минут, после чего был заменен. Наши источники говорят, что нападающий не играл вообще, а был исключен Костышиным из состава и клуба сразу после того, как выяснилось, что Селезнев пьян.
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