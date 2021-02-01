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"Действительно тяжело" - Вьюнник вернулся к индивидуальным тренировкам
Ждем возвращения в общую группу
Нападающий "
"Начал бегать после небольшой паузы. Действительно тяжело: в зале одна работа, а на поле – совершенно другая. Буду продолжать трудиться: спортзал, бассейн, беговые упражнения.
Пока не знаю, когда смогу быть в общей группе, ведь должно пройти еще некоторое время, и доктора будут смотреть по состоянию. Сегодня ничего не болело. Надеюсь, смогу присоединиться в ближайшие дни", - сказал Вьюнник.
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