"Действительно тяжело" - Вьюнник вернулся к индивидуальным тренировкам

Нападающий " Шахтера " Богдан Вьюнник, который в понедельник приступил к индивидуальным тренировкам на поле, прокомментировал свое возвращение.

"Начал бегать после небольшой паузы. Действительно тяжело: в зале одна работа, а на поле – совершенно другая. Буду продолжать трудиться: спортзал, бассейн, беговые упражнения.

Пока не знаю, когда смогу быть в общей группе, ведь должно пройти еще некоторое время, и доктора будут смотреть по состоянию. Сегодня ничего не болело. Надеюсь, смогу присоединиться в ближайшие дни", - сказал Вьюнник.