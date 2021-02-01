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"Действительно тяжело" - Вьюнник вернулся к индивидуальным тренировкам

Премьер-лига
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Ждем возвращения в общую группу

"Действительно тяжело" - Вьюнник вернулся к индивидуальным тренировкам
Новина українською

Нападающий "Шахтера" Богдан Вьюнник, который в понедельник приступил к индивидуальным тренировкам на поле, прокомментировал свое возвращение.

"Начал бегать после небольшой паузы. Действительно тяжело: в зале одна работа, а на поле – совершенно другая. Буду продолжать трудиться: спортзал, бассейн, беговые упражнения.

Пока не знаю, когда смогу быть в общей группе, ведь должно пройти еще некоторое время, и доктора будут смотреть по состоянию. Сегодня ничего не болело. Надеюсь, смогу присоединиться в ближайшие дни", - сказал Вьюнник.

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В статье: Шахтер (Донецк) Богдан Вьюнник
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Источник:
ФК Шахтер

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