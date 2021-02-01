Коваленко: Я немного расстроен, но переход в Аталанту - это шаг вперед

Полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко дал интервью перед прощанием с командой и вылетом в Италию, где он подписал контракт с "Аталантой".

– Виктор, ты воспитанник Академии "Шахтера", провел в клубе 12 лет, выиграл 10 трофеев. Каким тебе запомнится этот период?

– Большой частью моей жизни. "Шахтер" – клуб, который меня воспитал и дал мне, можно сказать, все. Это были чудесные годы.

– Ты забил за "Шахтер" 32 мяча. В 2018-м твой гол "Динамо" болельщики признали лучшим. А какой для тебя стал самым памятным?

– Наверное, все-таки "Шальке", потому что первый в еврокубках. Тогда я добрался до основного состава. Прекрасные ощущения и эмоции.

– 200 поединков за "Шахтер". Какие запомнились больше всего?

– Было очень много прекрасных матчей. Особенно запомнился, скорее всего, с "Динамо", когда мы выиграли 2:1. Всегда приятно побеждать главного соперника в Украине. И в еврокубках были тяжелые противостояния, и в чемпионате, но та игра мне особенно запомнилась.

– Последний официальный матч за "Шахтер" ты провел в Милане с "Интером". По иронии судьбы следующий тоже наверняка проведешь в Италии. Что это для тебя значит?

– Я сейчас немного расстроен, что ухожу из этого большого клуба. Но и понимаю, что ухожу в итальянский чемпионат, в хорошую команду. Топ-команду, можно сказать. Для меня это шаг вперед. Конечно, я буду скучать по "Шахтеру" – это как мой второй дом.

– Как будешь прощаться? Наверняка очень трогательный момент после стольких лет в клубе…

– Я об этом думал. Главное, не заплакать. Сколько я здесь провел, сколько было приятных эмоций и не очень приятных, когда проигрывали… Моя частичка сердца останется здесь.

– Что можешь сказать болельщикам "Шахтера"?

– Что все равно у меня есть мечта, которая не сбылась по понятно каким причинам, – я не сыграл на "Донбасс Арене". Я хочу, чтобы они вернулись в Донецк, чтобы они радовались футболу, как раньше, когда я был ребенком. Я кайфовал, когда приходил на стадион, и он собирался полный. Для меня было самой большой мечтой сыграть там. Я могу поблагодарить "Шахтер", потому что он мне дал в жизни все, многому научил, вырастил, в первую очередь, как человека, во вторую – как футболиста. На самом деле мне очень тяжело сейчас прощаться, потому что я ко всему привык, кайфую здесь. Но пришло время прощаться. Я хочу поблагодарить Рината Леонидовича за то, что он дает этому клубу все, поблагодарить болельщиков, тренерский состав, игроков – я был очень счастлив делить с ними одну футболку, один стадион, одно поле и одну раздевалку. До скорой встречи! Я надеюсь, что мы все-таки сыграем на "Донбасс Арене". Может быть, я сыграю против "Шахтера", а может быть, еще и вернусь сюда. Хочу сказать всем спасибо!