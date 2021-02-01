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Львов вернул из аренды двух бразильцев
Альваро и Ренан весеннюю часть сезона проведут в УПЛ
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Пресс-служба клуба отмечает, что бразильцы, вернувшись из аренды, хорошо зарекомендовали себя на сборах и убедили наставника команды Виталия Шумского в своей необходимости. Оба бразильцев сейчас находятся на сборах в Турции и вместе с командой готовятся к возобновлению сезона.
Напомним, что первую часть сезона оба игрока провели в арендах: Альваро выступал в Азербайджане за "Кешлю", а Ренан в Португалии за "Жил Висенте".
Ранее Ренан успел провести за "Львов" 27 матчей и забил 6 голов, а у Альваро 40 матчей и 4 гола.
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