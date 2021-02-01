Львов вернул из аренды двух бразильцев

" Львов " официально объявил о возвращении в команду двух бразильских легионеров - хавбека Альваро и форварда Ренана.

Пресс-служба клуба отмечает, что бразильцы, вернувшись из аренды, хорошо зарекомендовали себя на сборах и убедили наставника команды Виталия Шумского в своей необходимости. Оба бразильцев сейчас находятся на сборах в Турции и вместе с командой готовятся к возобновлению сезона.

Напомним, что первую часть сезона оба игрока провели в арендах: Альваро выступал в Азербайджане за "Кешлю", а Ренан в Португалии за "Жил Висенте".

Ранее Ренан успел провести за "Львов" 27 матчей и забил 6 голов, а у Альваро 40 матчей и 4 гола.