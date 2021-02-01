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Львов вернул из аренды двух бразильцев

Премьер-лига
(1 голосов)

Альваро и Ренан весеннюю часть сезона проведут в УПЛ

Львов вернул из аренды двух бразильцев
Новина українською

"Львов" официально объявил о возвращении в команду двух бразильских легионеров - хавбека Альваро и форварда Ренана.

Пресс-служба клуба отмечает, что бразильцы, вернувшись из аренды, хорошо зарекомендовали себя на сборах и убедили наставника команды Виталия Шумского в своей необходимости. Оба бразильцев сейчас находятся на сборах в Турции и вместе с командой готовятся к возобновлению сезона.

Напомним, что первую часть сезона оба игрока провели в арендах: Альваро выступал в Азербайджане за "Кешлю", а Ренан в Португалии за "Жил Висенте".

Ранее Ренан успел провести за "Львов" 27 матчей и забил 6 голов, а у Альваро 40 матчей и 4 гола.

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В статье: ФК Львов Альваро Ренан
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Источник:
ФК Львов

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Комментарии (2)
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baco40
01.02.2021 в 19:28
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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wws (Львів)
01.02.2021 в 19:14
Ще б Ліпе
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