Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гол с пенальти и проблемы в атаке. Киев минимально обыграл Тбилиси
Динамо провело свой очередной спарринг в Турции
Киевское "
После поражения "Лудогорцу", команда Луческу провела свой второй спарринг. В понедельник соперниками киевлян были чемпионы Грузии, динамовцы из Тбилиси.
Луческу выпустил в стартовом составе Сидклея, а также пару нападающих Русин-Супряга.
Первый тайм прошел при преимуществе киевской команды, однако с преодолением насыщенной обороны у киевлян возникали проблемы. Ну а если все-таки пройти оборону удавалось, не шло с завершающим ударом – после ударов Русина, Супряги и Забарного мяч летел куда угодно, но только не в створ ворот. Интересно, что по истечению получаса игры грузинская команда, которая в основном баловалась контратаками и дальними ударами, настучала больше ударов с створ, чем киевляне.
Замены форвардов киевлян особой остроты в атаки не добавили (Ванат, Беседин, Родригес) – второй тайм прошел в похожем ключе, но моментов, если их таковыми можно назвать, стало еще меньше.
После перерыва киевляне также стучались в закрытую дверь, подали штук пять угловых, однако с обострением или последним пасом были большие проблемы.
Когда казалось, что игра плавно катится к нулевке, роль джокера примерил Виталий Буяльский, который уже в компенсированное время взял игру на себя, накрутил двух защитников и после контакта в штрафной заработал пенальти, который сам же и реализовал.
1:0. Минимальная победа киевлян при не самой впечатляющей игре.
Динамо (Киев) – Динамо (Тбилиси, Грузия)
Гол: Буяльский (90+2, пен)
"Динамо (1 тайм): Бойко – Сидклей, Сирота, Забарный, Караваев – Шепелев, Шапаренко, Леднев, Дуэлунд – Русин (Ванат, 37), Супряга.
"Динамо (2 тайм): Нещерет — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Сидорчук — Родригес (Волошин, 90+2), Шапаренко, Буяльский, де Пена — Беседин (Ванат, 80).
Популярное сейчас
- Официально. Виктор Коваленко стал игроком Аталанты
- Что там у Коваленко и амбициозные Карпаты из Галича. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- В Шахтере попрощались с Коваленко
- Динамо сыграет с Динамо, Шахтёр выиграл только один матч на сборах. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Великолепная девушка одноклубника Зинченко, которая борется за окружающую среду. ФОТО
- Лысый Златан! Ибрагимович опубликовал фото с обритой головой. ФОТО