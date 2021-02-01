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Гол с пенальти и проблемы в атаке. Киев минимально обыграл Тбилиси

Премьер-лига
(3 голосов)

Динамо провело свой очередной спарринг в Турции

Гол с пенальти и проблемы в атаке. Киев минимально обыграл Тбилиси
Новина українською

Киевское "Динамо" продолжает подготовку к весенней части сезона на полях Турции.

После поражения "Лудогорцу", команда Луческу провела свой второй спарринг. В понедельник соперниками киевлян были чемпионы Грузии, динамовцы из Тбилиси.

Луческу выпустил в стартовом составе Сидклея, а также пару нападающих Русин-Супряга.

Первый тайм прошел при преимуществе киевской команды, однако с преодолением насыщенной обороны у киевлян возникали проблемы. Ну а если все-таки пройти оборону удавалось, не шло с завершающим ударом – после ударов Русина, Супряги и Забарного мяч летел куда угодно, но только не в створ ворот. Интересно, что по истечению получаса игры грузинская команда, которая в основном баловалась контратаками и дальними ударами, настучала больше ударов с створ, чем киевляне.

Замены форвардов киевлян особой остроты в атаки не добавили (Ванат, Беседин, Родригес) – второй тайм прошел в похожем ключе, но моментов, если их таковыми можно назвать, стало еще меньше.

После перерыва киевляне также стучались в закрытую дверь, подали штук пять угловых, однако с обострением или последним пасом были большие проблемы.

Когда казалось, что игра плавно катится к нулевке, роль джокера примерил Виталий Буяльский, который уже в компенсированное время взял игру на себя, накрутил двух защитников и после контакта в штрафной заработал пенальти, который сам же и реализовал.

1:0. Минимальная победа киевлян при не самой впечатляющей игре.

Динамо (Киев) – Динамо (Тбилиси, Грузия)

Гол: Буяльский (90+2, пен)

"Динамо (1 тайм): Бойко – Сидклей, Сирота, Забарный, Караваев – Шепелев, Шапаренко, Леднев, Дуэлунд – Русин (Ванат, 37), Супряга.

"Динамо (2 тайм): Нещерет — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Сидорчук — Родригес (Волошин, 90+2), Шапаренко, Буяльский, де Пена — Беседин (Ванат, 80).

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В статье: Динамо (Киев) Динамо (Тбилиси)
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Комментарии (8)
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baco40
01.02.2021 в 19:29
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-2
ukatan (Харьковская обл.)
01.02.2021 в 19:27
Проблема с забивным нападающим так и не решена. А ведь уже в этом месяце с "Брюгге" играть...
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+1
0
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ascent (Луксор)
01.02.2021 в 19:14
Срамота...
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0
-1
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AndrewKruk (Київ)
01.02.2021 в 19:30
"Срамота" - это быть таким как ты.
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+1
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AndrewKruk (Київ)
01.02.2021 в 18:51
Бойко, Караве, Супря, Бесе, Шабан - отдать с доплатой.
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+1
-1
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леонид Угринович
01.02.2021 в 18:49
Дивлячись на гру киян,мені здавалось що вони не місяць не бачили м'яча, десь, цілий рік. Ні' зупинки м'ча ні обводки ні удару хоча б у ствір. А залишилось лише 11 днів.
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+1
0
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Kolibri (Киевоград)
01.02.2021 в 18:41
Чико бом бони
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+1
-4
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Spokoyno (Киев)
01.02.2021 в 18:30
Повний "товарняк" Обидві команди навіть не напружувались... Так перевага в класі гравців ДК проглядалась... Але командної гри більш високого рівні не проглядалось.
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+3
0


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