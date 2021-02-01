Гол с пенальти и проблемы в атаке. Киев минимально обыграл Тбилиси

Киевское " Динамо " продолжает подготовку к весенней части сезона на полях Турции.

После поражения "Лудогорцу", команда Луческу провела свой второй спарринг. В понедельник соперниками киевлян были чемпионы Грузии, динамовцы из Тбилиси.

Луческу выпустил в стартовом составе Сидклея, а также пару нападающих Русин-Супряга.

Первый тайм прошел при преимуществе киевской команды, однако с преодолением насыщенной обороны у киевлян возникали проблемы. Ну а если все-таки пройти оборону удавалось, не шло с завершающим ударом – после ударов Русина, Супряги и Забарного мяч летел куда угодно, но только не в створ ворот. Интересно, что по истечению получаса игры грузинская команда, которая в основном баловалась контратаками и дальними ударами, настучала больше ударов с створ, чем киевляне.

Замены форвардов киевлян особой остроты в атаки не добавили (Ванат, Беседин, Родригес) – второй тайм прошел в похожем ключе, но моментов, если их таковыми можно назвать, стало еще меньше.

После перерыва киевляне также стучались в закрытую дверь, подали штук пять угловых, однако с обострением или последним пасом были большие проблемы.

Когда казалось, что игра плавно катится к нулевке, роль джокера примерил Виталий Буяльский, который уже в компенсированное время взял игру на себя, накрутил двух защитников и после контакта в штрафной заработал пенальти, который сам же и реализовал.

1:0. Минимальная победа киевлян при не самой впечатляющей игре.

Динамо (Киев) – Динамо (Тбилиси, Грузия)

Гол: Буяльский (90+2, пен)

"Динамо (1 тайм): Бойко – Сидклей, Сирота, Забарный, Караваев – Шепелев, Шапаренко, Леднев, Дуэлунд – Русин (Ванат, 37), Супряга.

"Динамо (2 тайм): Нещерет — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Сидорчук — Родригес (Волошин, 90+2), Шапаренко, Буяльский, де Пена — Беседин (Ванат, 80).