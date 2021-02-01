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Цыганык: Претензии Колоса к Селезневу были еще в октябре

Премьер-лига
(1 голосов)

Тогда под свою ответственность игрока взял президент клуба

Цыганык: Претензии Колоса к Селезневу были еще в октябре
Новина українською

Украинский журналист Виктор Цыганык поделился информацией об отчислении Евгения Селезнева из "Колоса" за нарушение режима.

"Уже почти сутки Евгений Селезнев не берет от меня трубку. Я несколько раз ему набирал, думаю, что ему пока нечего сказать. Знаю, что, наверное, ситуация была не лучшей для него. По поводу того, как пишут, что он вышел пьяный на игру, то я в это не верю. Такого не может быть в профессиональной команде. Ведь вся команда едет на игру в автобусе, все понимают, тренер все видит. Поэтому я сомневаюсь, что Костышин выпустил бы нетрезвого футболиста на футбольное поле. Но...

Знаете, есть когорта игроков, которые, скажем так, жили на полную. Они успели все: поиграть и на другом поле потанцевать, где-то погулять. Это проблема для многих игроков. Это поколение понемногу уходит. Когда ты играешь на высоком уровне и забиваешь "Наполи" в полуфинале, то тебе могут это простить. И прощали неоднократно многим футболистам. Но когда ты играешь на высоком уровне, то на это могут закрыть глаза.

Насколько мне известно, первая такая история с Селезневым в "Колосе" была в октябре. Там так же были какие-то определенные претензии к нему. Но тогда удалось вмешаться президенту клуба Андрею Засухе, он взял под свою ответственность Селезнева о том, что все будет хорошо.

Что произошло сейчас? Думаю, в ближайшие дни, что Евгений Селезнев выйдет на связь и все объяснит", - сказал Цыганык.

В этом сезоне Евгений сыграл за "Колос" 10 матчей в чемпионате Украины, забил 5 голов (все с пенальти) и отдал 1 голевую передачу.

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В статье: Евгений Селезнев Игорь Цыганык Колос (Ковалевка)
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Источник:
football hub

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Комментарии (6)
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satellite (Харьков)
01.02.2021 в 19:47
С отходняка выйдет и на связь выйдет.
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+1
0
c99baf (Харьков)
01.02.2021 в 19:45
Ага,10-ть минут отыграл и замена,странно...Думаю скоро Цыгавнюк сообщит подробности.
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0
0
Dr. House (Подолье)
01.02.2021 в 20:06
На разминку вышел и с разминки его погнали, потому что был пьяным
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0
0
Dr. House (Подолье)
01.02.2021 в 19:29
Селезнев вышел пьяным или под чем-то на разминку и на разминке его заменили
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0
0
baco40
01.02.2021 в 19:28
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-1
ВасяКулебяка (Козливка)
01.02.2021 в 19:13
перекормили
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+1
0


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